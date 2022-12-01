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世足賽／梅西12碼罰丟 阿根廷仍晉16強

編譯中心╱綜合30日電
C組小組賽阿根廷以2比0擊敗波蘭，晉級16強。(路透)
C組小組賽阿根廷以2比0擊敗波蘭，晉級16強。(路透)

卡達世界盃11月30日凌晨進行C組小組賽最後兩場賽事，阿根廷以2比0擊敗波蘭，墨西哥則以2比1踢贏沙烏地阿拉伯，根據小組積分，阿根廷與波蘭最後分別以C組第1及第2之姿晉級16強。

阿根廷先前在C組小組賽對上沙烏地時，雖然上半場靠著陣中球星梅西（Lionel Messi）踢進1球領先，但沙烏地在下半場時5分鐘內連進2球，最終以2比1爆冷勝出，終結阿根廷國際賽36場連續不敗紀錄。

阿根廷本戰對上波蘭，得要贏球才能確保晉級，若踢和就須視另一場戰況而定。梅西在上半場獲得12碼罰球機會，但被波蘭門將史澤斯尼（WojciechSzczesny）給擋下。

波蘭門將史澤斯尼(左一)擋下梅西(右，背號10號)的12碼罰球。(美聯社)
波蘭門將史澤斯尼(左一)擋下梅西(右，背號10號)的12碼罰球。(美聯社)
晉級關鍵戰卻罰丟點球，讓阿根廷梅西(右)很懊惱。(美聯社)
晉級關鍵戰卻罰丟點球，讓阿根廷梅西(右)很懊惱。(美聯社)

但阿根廷麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）和阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）在下半場相繼進球，最後助隊以2比0擊敗波蘭。

世組C組阿根廷以2：0勝波蘭，晉級16強；圖為梅西。(路透)
世組C組阿根廷以2：0勝波蘭，晉級16強；圖為梅西。(路透)

另一方面，墨西哥與沙烏地在上半場僵持不下，雙方都沒有得分，但墨西哥馬丁（Henry Martín）在下半場第47分鐘時率先進球打破僵局，接著隊友查維斯（Luis Chávez）又在第52分鐘時獲自由球機會起腳破網，助墨西哥取得2比0領先。

儘管沙烏地多薩里（Salem Al Dawsari）在傷停補時階段於門前破網，但仍無法力挽狂瀾，最後墨西哥以2比1踢贏沙烏地。

賽後根據小組積分，阿根廷雖然輸掉第一戰，但在本戰擊敗波蘭後，以2勝1負積分6分，反超波蘭成為C組第一；波蘭則在本戰失利後，以1勝1和1負積分4分，跌至C組第二。

墨西哥在踢贏沙烏地後，成績也是1勝1和1負積分4分，但因為「淨勝球」輸給波蘭，最終無法晉級16強。

在16強賽方面，C組第一阿根廷將對上D組第二澳洲，C組第二波蘭則將面對C組龍頭法國。

波蘭驚險晉級16強。（美聯社）
波蘭驚險晉級16強。（美聯社）

墨西哥 梅西 澳洲

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