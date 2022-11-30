世足賽／當今兩大前鋒對決 梅西更勝萊萬多夫斯基

阿根廷隊梅西（中）與波蘭隊萊萬多夫斯基（右）爭球。（路透）

當今世上最厲害的2位前鋒梅西 、萊萬多夫斯基今天在卡達世界盃足球 賽C組小組賽正面交鋒，在阿根廷2：0擊敗波蘭後，贏家顯然只有1個。

這一次，梅西（Lionel Messi）不是阿根廷贏球功臣，他甚至罰丟了上半場的12碼罰球，但他仍是球隊靈魂人物，領導著阿根廷的進攻。

梅西賽後表示：「我很氣自己錯過那個罰球，但在我失誤後球隊變得更強大了。我們知道，只要進了第1球，戰局就會改變。」

反觀萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）就有點不在狀況內，他和隊友一樣，出奇地沈寂、消極，從哨音響起的那刻起，波蘭就沒有積極進攻，鮮少對阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）做出挑戰。

在補時階段的某一時刻，這兩位隊長、各自球隊的明星面對面，球在梅西腳下。

儘管整場其他時間都表現平平，但在面對面對上梅西的此時，萊萬多夫斯基至少展現了不要輸給梅西的頑強決心，還讓梅西犯了規。

波蘭教頭米赫涅維契（Czeslaw Michniewicz）賽後把萊萬多夫斯基表現不佳怪到其他球員頭上，「我不是在說球員不好，但他們沒幫他忙，沒幫他得分」。

「如果梅西是在我們這隊，而萊萬多夫斯基是在阿根廷隊，那他會進5個球。」

這個夜晚令人難過，但萊萬多夫斯基還是得到了些許安慰：墨西哥在C組另1場比賽以2比1險勝沙烏地阿拉伯，比較淨勝球之後，波蘭得以小組第2之姿晉級16強。

梅西和萊萬多夫斯基賽後都掛著微笑，還熱情地互相擁抱。

阿根廷教頭波切提諾（Mauricio Pochettino）表示，本屆或許是梅西最後1次出賽世界盃，但這位不可思議的前鋒，仍有能力率隊贏得隊史第3座世界盃冠軍。

上季和梅西共事過的波切提諾，非常了解梅西改變比賽的能力，他說，梅西仍是當今世上最棒的球員。

波切提諾告訴阿根廷報紙「奧萊報」（Ole）：「梅西無疑是這支球隊的領袖，大家都知道他領導球隊，也都全心為此奉獻。」