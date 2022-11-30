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世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

體育新聞組／即時報導
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

今年世界盃足球賽葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）的表現受矚目，20年如一日的飲食習慣也成焦點。中國一名健身網紅想試看看C羅的飲食，於是體驗1天C羅的同款菜單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，沒想到他痛苦地說「難怪他是C羅」，影片曝光後，引起網友們的熱烈討論。

香港01報導，C羅的1天6餐菜單遵守高碳水化合物、高蛋白、低脂肪的原則，中國健身網紅戴馬力好奇變身C羅會是什麼感覺，於是仿效其一天6餐的餐單。

據報導，戴馬力從早餐的無奶玉米片、雞蛋清、果汁，到義大利麵、無骨去皮雞胸肉、帶皮馬鈴薯、花椰菜綜合沙拉，油浸鮪魚三明治、果汁，1根香蕉、1顆蘋果，到消夜的煮豆雞胸肉三明治，戴馬力吃著吃著，開始吃不下去，表示喪失了吞嚥能力，一副垂頭喪氣的模樣。

戴馬力吃完6餐後，得出的總結是「真不愧是球王C羅」。

影片曝光後，大批網友紛紛留言表示「他的自律成就了世界矚目的輝煌」、「我受不了所以我瘦不了」、「所以他擁有了別人擁有不了的財富和身體」、「我適合窮著」、「果然是非一般人可以做到」。

C羅納度 健身 義大利

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