我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／清零封控何時了？江澤民去世與學生運動挑戰

快看世界／夏威夷火山爆發 會帶來什麼危害？

澳洲1比0擊敗丹麥 闖世界盃16強平隊史紀錄

中央社杜哈30日綜合外電報導
下半場比賽，澳洲球員萊基（Mathew Leckie，圖）在澳洲的一波反擊中接獲隊友傳球，不疾不徐的帶球推進，在1對1的情況下，他成功擺脫對手，於比賽第60分鐘起左腳射門破網，讓澳洲取得1比0領先，最終就以這關鍵的一球拿下勝利。美聯社
下半場比賽，澳洲球員萊基（Mathew Leckie，圖）在澳洲的一波反擊中接獲隊友傳球，不疾不徐的帶球推進，在1對1的情況下，他成功擺脫對手，於比賽第60分鐘起左腳射門破網，讓澳洲取得1比0領先，最終就以這關鍵的一球拿下勝利。美聯社

澳洲今天在世界盃小組賽以1比0擊敗丹麥，因此即便突尼西亞在另一地的比賽扳倒衛冕軍法國，澳洲仍以D組第2之姿晉級2022年卡達世界盃足球賽16強，追平隊史最佳紀錄。

這次世界盃是澳洲隊史第6次踢進會內賽，也是連5屆獲得參賽資格，他們曾在2006年闖進16強，這次再度獲得晉級，已先追平了隊史最佳紀錄。

與今天澳洲、丹麥之戰同時進行的另一場D組賽事，賽前已經確定晉級的法國，以0比1不敵突尼西亞，賽後戰績2勝1負、積分6分雖與澳洲相同，但在比較淨勝球後，以分組第1的姿態晉級16強淘汰賽。

這場世界盃D組澳洲對丹麥的小組賽，在杜哈南方沃克拉市（Al-Wakrah）賈諾布體育場（Al Janoub Stadium）開踢。

賽前澳洲戰績1勝1負、積分3分，只要獲勝就能確定拿下16強淘汰賽的門票，戰績1和1負、積分1分的丹麥則有非贏不可的壓力。

澳洲、丹麥曾在世界盃交手過1次，雙方於2018年的俄羅斯世界盃小組賽以1比1踢和。

今天丹麥積極搶攻，上半場控球率達58%，但破壞力不足，雖有5次射門，但未能進球；澳洲雖攻勢略顯被動，但也有4次射門，不過同樣沒有破網，這讓兩隊在上半場以0比0戰成平手。

下半場比賽，澳洲攻勢趨於主動，多次積極攻門後，萊基（Mathew Leckie）在澳洲的一波反擊中接獲隊友傳球，不疾不徐的帶球推進，在1對1的情況下，他成功擺脫對手，於比賽第60分鐘起左腳射門破網，讓澳洲取得1比0領先，最終就以這關鍵的一球拿下勝利。

澳洲今天贏球，成功闖進16強，接下來將於淘汰賽階段對上C組龍頭。

C組的戰況膠著，目前波蘭以1勝1和、積分4分暫居第1，排名在後的依序是戰績同為1勝1敗、積分都是3分的阿根廷與沙烏地阿拉伯，墊底的是獲得1和1負、積分1分的墨西哥。

澳洲 世界盃 足球

上一則

世足賽／法國練兵不敵突尼西亞 仍攜手澳洲晉級16強

下一則

法國專注度不足爆冷吞敗 突尼西亞表現值得敬佩

延伸閱讀

世足賽／法國練兵不敵突尼西亞 仍攜手澳洲晉級16強

世足賽／法國練兵不敵突尼西亞 仍攜手澳洲晉級16強
世足賽／CD組小組賽最終戰 梅西對決萊萬拚晉級

世足賽／CD組小組賽最終戰 梅西對決萊萬拚晉級
大堡礁白化 聯國倡列瀕危世遺 澳洲：太過頭了

大堡礁白化 聯國倡列瀕危世遺 澳洲：太過頭了
澳洲新南威爾斯州承認防疫罰單含糊 撤3千萬澳元罰款

澳洲新南威爾斯州承認防疫罰單含糊 撤3千萬澳元罰款

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-30 09:31
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
眼窩骨折的「亞洲球王」、南韓球星孫興慜將戴面具出賽。(美聯社)

來當章魚哥／南韓vs烏拉圭 您預測比分是？

2022-11-24 09:30
26日的世足賽中，阿根廷隊以2比0戰勝墨西哥隊。圖為梅西慶祝進球。(新華社)

世足賽／梅西進球加助攻 阿根廷收拾墨西哥保住晉級希望

2022-11-26 16:36

超人氣

更多 >
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌
痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光
克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰
世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強