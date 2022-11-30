世足賽／法國練兵不敵突尼西亞 仍攜手澳洲晉級16強

第58分鐘法國在中場再度出現失誤，讓哈茲里（Wahbi Khazri，圖）接獲隊友傳球後連過數名法國後衛起腳射門，為突尼西亞首開紀錄，也是本屆賽事的第一顆進球。美聯社

在分組賽拿下二連勝並提前晉級16強後，衛冕軍法國今天在出戰突尼西亞的比賽中進行變陣，包括姆巴佩（Kylian Mbappe）、格里茲曼（Antoine Griezmann）等主力球員都未先發上陣，也讓突尼西亞把握住機會，靠著哈茲里（Wahbi Khazri）第58分鐘的進球先馳得點，儘管法國在第98分鐘替補上陣的格里茲曼進球追平，但最終卻被判決越位不算，最終突尼西亞就以1：0勝出。

法國在分組賽前兩場比賽分別以4：1大勝澳洲 、2：1擊敗丹麥，帶著2連勝提前晉級16強，儘管與突尼西亞之戰仍攸關最終分組排名，但總教練德尚（Didier Deschamps）仍決定進行先發陣容變陣，讓幾名替補球員先發上陣。

而變陣的法國在後防默契明顯不足的情況下上半場踢得掙扎，開賽第8分鐘就被甘迪利（Nader Ghandri）在球門前飛踢進球，不過最終被判越位不算，第35分鐘更在18碼區外出現傳球失誤，讓突尼西亞再度起腳射門，但遭到法國37歲門將曼丹達（Steve Mandanda）正面擋下，上半場踢完雙方也維持0：0。

第58分鐘法國在中場再度出現失誤，讓哈茲里（Wahbi Khazri）接獲隊友傳球後連過數名法國後衛起腳射門，為突尼西亞首開紀錄，也是本屆賽事的第一顆進球，而哈茲里在進球後也隨即被換下場，並接受場邊球迷英雄式的歡呼。

落後的法國也將姆巴佩、格里茲曼、登貝萊（Ousmane Dembele）等主力相繼換到場上，並展開猛烈的反撲，但多次攻門都未果，第89分鐘姆巴佩在幾乎沒有角度的情況下起腳射門被擋下，第98分鐘格里茲曼在突尼西亞頭錘清球後在門前補上一腳，幫助法國隊追平，不過最終經過VAR檢視後判決越位不算，讓法國以0：1敗下陣來，中止跨屆9連不敗。

至於D組另外一場比賽由澳洲出戰丹麥，澳洲靠著第60分鐘反快攻，萊基（Mathew Leckie）從後場一路推進，並在丹麥禁區內閃過兩名後衛防守後起腳射門破門，最終以1：0勝出晉級16強。

在法國輸球、澳洲贏球後兩隊分組賽同為2勝1敗，不過在比較得失球後由法國搶下分組龍頭，澳洲則是分組第2名，雙雙晉級到16強，至於突尼西亞雖然搶下首勝，但仍是與一勝難求的丹麥遭到淘汰。