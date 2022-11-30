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世足賽／梅西速度足以避開所有人 波蘭將祭「包夾戰術」對付他

記者劉肇育／即時報導
梅西。（美聯社）
梅西。（美聯社）

卡達世足賽晉級狀況最膠著的C組，美東時間11月30日下午兩點將上演兩場晉級關鍵戰，其中兩名世界頂尖前鋒梅西（Lionel Messi）與萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）所屬得阿根廷與波蘭將正面交鋒，波蘭總教練米赫涅維契（Czesław Michniewicz）在談到防守梅西的策略時也強調，肯定不會只派出一人來面對他。

阿根廷在分組賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯後，儘管第二戰面對墨西哥以2：0扳回一城，但與波蘭之戰也背負著不能輸的壓力，在談到將與世界頂尖球星梅西交鋒時，波蘭總教練米赫涅維契就表示，會抱持著與阿根廷對決萊萬多夫斯基相同的「榮幸」心態小心應戰。

波蘭總教練米赫涅維契。（歐新社）
波蘭總教練米赫涅維契。（歐新社）

米赫涅維契強調，面對梅西已經準備好安排多名球員對他進行防守，「我們在會議中談到，梅西就像是（義大利3面冬奧滑雪金牌）東巴（Alberto Tomba）一樣，他的速度足以避開所有人，所以我們需要不只一個人來對付他，因為如果讓他踢得很輕鬆，就有可能被得分。」

儘管外界都將本場比賽焦點放在兩名頂尖前鋒身上，但米赫涅維契強調這場比賽不僅是兩人間的對決，更需要雙方背後的團隊全力支援才能取勝，「很多人還是認為阿根廷是奪冠熱門，儘管他們在首場比賽就遭遇了一些問題。在對陣阿根廷的比賽中，你必須做好失分的準備，且在那之後要避免陷入恐慌。」

梅西 義大利 墨西哥

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