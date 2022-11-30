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世足賽／迦納找孫興慜自拍很白目？ 日網友：南韓也幹過這種事

聯合新聞網／ 即時報導
一名迦納隊工作人員試圖要和孫興慜自拍。（取材自推特）
一名迦納隊工作人員試圖要和孫興慜自拍。（取材自推特）

卡達世界盃足球賽，迦納以3：2擊敗南韓，南韓隊長孫興慜賽後為此自責流淚，此時卻有迦納隊教練上前想與他自拍，這一舉動引起許多爭議，許多南韓網友更因此批評該舉動「白目」、「不識相」、「沒有禮貌」。不料消息傳到日本後，日本網友們卻一片逆風，反譏南韓「忘記你們自己在WBC經典賽贏球後，還把國旗插在投手丘上嗎？」

在日本雅虎的該則新聞留言下，許多日本網友冷回南韓「行為欠缺考慮，但勝者真的會有這種心態，就像把國旗插在投手丘上的國家一樣」、「很不尊重的行為，但是想想南韓對日本的所作所為也不可原諒。責怪別人之前先看看自己」、「這不是好的行為，但南韓也做過很多無禮的事，下半場進球的曹圭成也有吐舌頭挑釁的表情，他們的行為也沒在尊重」、「南韓有在講禮貌？」「不只WBC，最近一次南韓還在東京奧運會上拒絕握手」。

但也有日本網友認為這是一場好比賽，「南韓的猛攻直到最後一刻都沒有鬆懈。迦納球員一直在努力防守，雖然最後發生這樣的裁判爭議，有點讓人失望。但這場比賽對兩支球隊來說都很棒。」「的確有些爭議，但孫興慜是英超巨星。他可能就是忍不住想和巨星合影，並沒有要侮辱他的意思。」

讓眾多日本網友在意的棒球經典賽事件發生在2006年，當時南韓以2比1逆轉擊敗日本，順利晉級四強，賽後竟在投手丘上插上國旗並合影，日本球星鈴木一朗因此在休息室怒吼，賽後更批評南韓此舉非常無禮。

南韓 日本 東京奧運

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