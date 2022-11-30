世足賽／喀麥隆拚晉級 門將與總教練鬧不合「離隊」

喀麥隆主力門將奧納納（前）與總教練鬧不合，30日確定奧拿拿離隊。（美聯社）

還在為2022年卡達世界盃足球 賽16強門票奮戰的喀麥隆，今天確定讓與總教練鬧不合的主力門將奧納納（Andre Onana）離隊。

效力於義大利 甲級足球聯賽（Serie A）國際米蘭（Inter Milan）的喀麥隆頭號門將奧納納已經前往杜哈國際機場，準備回到喀麥隆。

奧納納在世界盃喀麥隆0：1敗給瑞士的比賽先發上陣，但他與總教練關係緊張，已經到了無法挽回的地步，這讓他在喀麥隆3：3與塞爾維亞踢平一役，就失去了比賽機會，使他在這段時間感到十分不快。

奧納納與總教練鬧不合，是因為總教練要求他不要離開禁區，應該選擇長傳而不是靠自己的技術在後場組織進攻。

就在對塞爾維亞一役前，兩人矛盾的情況徹底失控，而喀麥隆教練團果斷採取行動。

他們要替補門將艾帕西（Devis Epassy）做好先發準備，此舉也獲得喀麥隆足協支持。

在喀麥隆與瑞士踢平的那場比賽中，奧納納留在飯店，訂了返回喀麥隆的機票。而總教練在記者會上的一席話，為雙方和解敞開大門，也讓奧納納暫時不必離開。

奧納納在採取行動前，仍在等待高層直接與他溝通，可惜故事情節並未改變。