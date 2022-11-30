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世足賽／創紀錄 E組終戰全由女裁判執法 主審經歷超狂

記者曾思儒／即時報導
法國籍的弗拉帕24日在葡萄牙對迦納的比賽中擔任第四裁判，她將在E組的哥斯大黎加對德國一役中擔任主裁判。（路透）
法國籍的弗拉帕24日在葡萄牙對迦納的比賽中擔任第四裁判，她將在E組的哥斯大黎加對德國一役中擔任主裁判。（路透）

卡達世足賽將寫下另項紀錄，德國出戰哥斯大黎加的E組最終戰，三名裁判都將由女性擔綱，分別是法籍的主裁判弗拉帕特（Stéphanie Frappart）和巴西助理裁判貝克（Neuza Back）及墨西哥的狄亞茲（Karen Diaz），30日國際足球總會（FIFA）正式宣布這項消息。

哥斯大黎加將於卡達時間12月1日（美東時間1日下午2時）對上德國。目前排名墊底的德國想晉級必須「天助自助」，除自己非勝不可，還要靠另一場的西班牙擊敗日本隊。

巴西籍助理裁判的貝克（右）22日在墨西哥對波蘭的比賽中執法，她將在12月1日哥斯...
巴西籍助理裁判的貝克（右）22日在墨西哥對波蘭的比賽中執法，她將在12月1日哥斯大黎加對德國的比賽中，擔任助理裁判。（路透）

墨西哥籍的狄亞士將在12月1日哥斯大黎加對德國的比賽中，擔任助理裁判。（取材自F...
墨西哥籍的狄亞士將在12月1日哥斯大黎加對德國的比賽中，擔任助理裁判。（取材自FIFA推特）

早在今年卡達世足賽點燃戰火前，FIFA裁判長科里納（Pierluigi Collina）就曾清楚說明，選擇裁判的角度取決於技巧而非性別，「你在這並不是因為是女性，你會在這，是因為你是FIFA比賽的裁判。」他也提到，安排執法會考量裁判在訓練時的表現，每位裁判也該準備好任何一場比賽上場。

38歲的弗拉帕（Stephanie Frappart）上周在2022年卡達世界盃足球賽C組小組賽的波蘭對墨西哥之戰，擔任第四裁判。這次她將在哥斯大黎加對德國一役擔任主裁判，是她生涯的另一大里程碑。

弗拉帕從2009年就被列入FIFA裁判，從2019年以來擔任法甲裁判，2020年在歐洲冠軍聯賽擔任裁判，今年3月也在卡達世界盃資格賽執法，都是女性裁判首次達成的成就。

弗拉帕在卡達世足賽開踢前曾提到，希望今年女裁判的出現能帶來更多層面的影響，「這是FIFA和有關當局的明顯跡象，讓女性裁判能在這個國家執法。」

弗拉帕經驗豐富，曾在法國甲級聯賽（Ligue 1）、歐霸盃（Europa League）、男子世界盃資格賽，以及2019年歐洲超級盃（European Super Cup）切爾西（Chelsea）對利物浦（Liverpool）的冠軍戰等全球頂尖賽事執法。

今年卡達世足賽總共有6名女裁判，除了E組最終戰將一起合作的3人，還有盧安達的穆坎桑加（Salima Mukansanga）、日本的山下良美，以及美國籍的內絲彼特（Kathryn Nesbitt）。

盧安達的穆坎桑加22日在法國對澳洲的比賽中擔任第四裁判。（新華社）
盧安達的穆坎桑加22日在法國對澳洲的比賽中擔任第四裁判。（新華社）

日本的山下良美29日在威爾斯對英格蘭的比賽中擔任第四裁判。（Getty Imag...
日本的山下良美29日在威爾斯對英格蘭的比賽中擔任第四裁判。（Getty Images）

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