「非贏不可」美國1-0踢走伊朗 晉級16強

世足賽，美國隊29日以1比0，擊敗伊朗，晉級16強。圖為洛杉磯觀賽的球迷為美國隊獲勝歡呼不已。(美聯社)

世界盃足球 賽29日美國對戰伊朗 ，在政治火藥意味十足的氛圍下，兩隊都認為非勝不可，美國隊靠著普利西奇(Christian Pulisic)上半場第38分鐘攻進致勝球，最後以1:0擊敗伊朗，晉級16強賽，為2014年來首度，12月3日將對上橘色軍團荷蘭，拜登 總統為此去電致賀。

美聯社報導，普利西奇攻破伊朗球門後，與門將撞在一起，躺在球場三分鐘，經過隊醫治療，本來想繼續比賽，但還是在下半場被換下來，送院檢查；美國隊表示，經診斷普利西奇骨盆挫傷，要每日觀察，他已出院返回球隊所住的飯店。

美國隊在世足賽表現一路驚奇，29日再以1:0力克強敵伊朗，成功晉級16強。圖為美國隊普利西奇接獲隊友傳球起腳射門破網的一刻。（美聯社）

美國隊中場球員麥金尼(Weston McKennie)表示，全隊人人奮不顧身，就算倒下也要確保球隊致勝。

目前美國隊在B組積分5分，只比英格蘭少兩分，排名第二；12月3日將對戰荷蘭，爭取自2002年以來再度踢進八強的機會。

前鋒維阿(Tim Weah)表示，外界一直小看美國隊，認為美國人踢不好足球，這一場證明大家看走眼。

美國隊2018世足賽未能進入正賽，這次抽籤遇上威爾斯、英格蘭，必須由兩隊中取得一勝才能晉級16強。

伊朗隊在B組以3分排名第三，六次參加世足賽均未能晉級。伊朗總教練奎羅茲(Carlos Queiroz)表示，隨著對美賽事敗北，晉級夢想泡湯，美國隊開賽踢得更好，進攻更快，對賽事的掌控也更好。

伊朗足球迷帶了鼓號助威，盤踞圖瑪瑪體育場(Al-Thumama Stadium)一側球門後方的較低層座位，美國足球迷則身塗紅藍白三色，坐在美國隊板凳區後方，雙方隔場相望較勁，但伊朗方顯然聲浪更大。