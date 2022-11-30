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世足賽／卡達高官說漏嘴：為辦世足死了400到500移工

記者張聲肇／綜合報導
卡達斥巨資主辦本屆世足賽，場館建得美輪美奐。但一位高官29日不經意地說出，「為舉辦世足賽，相關工程死了400至500名移工」。(路透)
卡達斥巨資主辦本屆世足賽，場館建得美輪美奐。但一位高官29日不經意地說出，「為舉辦世足賽，相關工程死了400至500名移工」。(路透)

負責籌辦本屆世足賽的卡達高官塔瓦迪(Hassan Al-Thawadi )接受媒體訪問時，不經意地說出，｢ 為舉辦世足賽，相關工程死了400至500名移工。」

塔瓦迪在TalkTV29日播出的訪問節目中說，「估計有400人，400到500名」工人死於和賽事有關的工作，「我沒有確切數字……，但我要明確表示，死一個都嫌多。」

他說，「工地的衛生和安全標準每年都有改進，至少我們的工地，世足賽的場所，我們要負責的地方，確實如此」。

2022年11月，一名卡達官員接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，和世足賽球場建築相關的死亡人數僅三人，另外有37人死於和建築球場無關的事故。

卡達世足賽籌組委員會發言人重複塔瓦迪提到的數字之後，補充說「2014-2020年這段期間，卡達全國的工作死亡人數(414)含括全國各行業和全球各國籍的勞工」。

英國「衛報」去年曾報導，卡達2010年獲得2022世足賽主辦權後，大舉引進外籍勞工，在極端燠熱的危險環境下，從事低薪勞力工作，光是南亞移工就死了6500人。

衛報並未說明這6500人是否都死於和世足賽場地有關的工作，CNN說它無法確定這個數字。塔瓦迪對CNN說，衛報的數字是為了「聳動的新聞標題」，全文毫無脈絡可言，只會誤導讀者。

一名卡達官員上個月向CNN說明，「6500這個數字，是這10年期間死於卡達的所有外籍勞工人數，(衛報)卻把它列為世足賽場地建造有關的死亡人數」，「這絕非事實，忽略了其他死因，如病死、老死、交通事故死亡，也沒說明卡達境內的所有外籍勞工，僅20%應聘擔任比賽場地建築工人」。

根據國際特赦組織，外籍移工占卡達全國勞動力的90%。不同的人權組織說，2010以來，無數外籍移工在卡達遭受強迫勞動、在高溫天氣長時間勞動、雇主威嚇、無法離職、工資積欠或遲發等待遇。

卡達斥巨資主辦本屆世足賽，場館建得美輪美奐。但一位高官29日不經意地說出，｢ 為...
卡達斥巨資主辦本屆世足賽，場館建得美輪美奐。但一位高官29日不經意地說出，｢ 為舉辦世足賽，相關工程死了400至500名移工」。(Getty Images)

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