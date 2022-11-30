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國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世足賽／美伊球迷看比賽 政治火藥味十足

編譯孫梁／綜合29日電
伊朗國內親政府的球迷把伊朗足球隊與美國足球隊在卡達的比賽，看作極具政治象徵性的比賽，因此在伊朗隊落敗後，球迷們難掩失望。(美聯社)
伊朗國內親政府的球迷把伊朗足球隊與美國足球隊在卡達的比賽，看作極具政治象徵性的比賽，因此在伊朗隊落敗後，球迷們難掩失望。(美聯社)

美國足球隊29日在世界盃B組的小組賽以1比0戰勝伊朗隊，成功進入下階段的16強賽，伊朗被淘汰出局；對在卡達現場和全球各地觀賽的球迷來說，美國和伊朗隊的比賽有著兩國關係長期敵對的深刻背景，場內和場外都能感受到。

美國和伊朗1980年斷交後關係一直緊張，但卡達與美國和伊朗都保持密切關係，為了這場比賽順利進行，卡達加強了安保措施，場內外都增強警力，騎警賽前就在場外巡邏，入口處的保安要求入場的伊朗球迷展開手中的旗幟，禁止攜帶一切煽動性物品進場，場內有大批警員和保安執勤，一些人手持木棍。

卡達一名官員表示，當局歡迎所有球迷和觀眾，同時要保證比賽的安全，可能加劇球迷緊張和對峙以及危害安全的物品都不被允許帶入場內；實際上包括卡達在內的海灣君主制國家不容忍國內的異議人士，當地很少發生抗議。

賽前部分球迷試圖在場外喚起民眾關注伊朗兩個月前對國內抗議的鎮壓，一個住在美國但只稱自己叫山姆的伊朗人表示：「人人都應知道伊朗發生的事，我們在伊朗發不了聲。」這名伊朗男子掀起襯衣，露出裡面T恤上的抗議標語「女性、生命、自由」。

美伊兩國的比賽開始前，一個21歲的伊朗女生從德黑蘭打來電話，說她希望美國隊贏，因為如果伊朗隊贏，將是送給伊朗當局的大禮，「他們不是我的球隊」。

伊朗隊迫於國內抗議者的壓力，球員在小組賽首場對陣英格蘭隊時拒絕唱國歌，那場比賽伊朗以2比6失敗；但在第二場對威爾士和第三場對美國隊的比賽時，伊朗球員都唱了國歌。

也有美國人贊成與伊朗的體育交往，來自亞利桑納州鳳凰城的球迷加西亞(Steve Garcia)說，美伊兩國雖有分歧，但在體育上可以走到一起，「我知道體育中有許多政治，但我們來這裡都有著共同的紐帶，就是足球」。

美國男子足球隊29日在卡達舉行世界盃足球賽中，以1：0戰勝伊朗隊，聚集在酒吧觀賽...
美國男子足球隊29日在卡達舉行世界盃足球賽中，以1：0戰勝伊朗隊，聚集在酒吧觀賽的芝加哥球迷振臂歡呼。(Getty Images)

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