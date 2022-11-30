世足賽／CD組小組賽最終戰 梅西對決萊萬拚晉級

阿根廷球王梅西。（路透）

卡達世界盃美東時間11月30日下午兩點將上演C、D組小組賽最終戰，C組4隊都還有晉級機會，由梅西領軍的阿根廷必須擊敗波蘭，才能將晉級的主動權掌握在自己手上。

卡達世界盃D組小組賽最終戰，澳洲 出戰丹麥，突尼西亞將遭遇到衛冕軍法國，而C組賽事將在11月30日下午兩點登場，波蘭對戰阿根廷，而沙烏地阿拉伯 將與墨西哥 碰頭。

C組晉級情勢複雜，4隊都還有機會一爭16強門票的機會，由萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）領軍的波蘭，目前以4分積分暫居分組第一，對戰阿根廷一役，只要不敗，就能自1986年後再度闖進16強。

波蘭靈魂人物萊萬多夫斯基。（新華社）

阿根廷首戰爆冷以1：2輸給沙烏地阿拉伯，第2戰以2比0擊敗墨西哥，目前積分3分，暫居分組第2，梅西（Lionel Messi）若想要延續阿根廷在卡達世界盃之路，得要贏球才能確保晉級，若踢和就須視另一場戰況而定。

至於沙烏地阿拉伯儘管與阿根廷積分同為3分，但得失球差2球，因此沙烏地阿拉伯與墨西哥之戰，若能勝出，就能將晉級門票掌握在手中，一旦平手，沙烏地阿拉伯就要靠著波蘭擊敗阿根廷，同樣也有機會自1994年首闖16強後，再度從小組賽出線。

墨西哥本屆世界盃尚未取得進球，目前積分1分暫居墊底，只要輸球就得打包回府，最簡單的方式就是墨西哥取得勝利，且波蘭擊敗阿根廷，墨西哥就能挺進16強。

另外，D組目前僅2連勝、進帳6分積分的法國確定晉級，小組賽第3戰則是攸關分組龍頭寶座，其他3隊則將爭奪分組最後一張晉級門票。

澳洲以3分積分排名分組第2，而丹麥、突尼西亞各僅取得1分積分，因此只要澳洲不輸給丹麥，且法國贏球或踢和突尼西亞，澳洲就能挺進16強。