世足賽／威爾斯無緣16強 貝爾強調不打算退出國家隊
威爾斯0：3不敵英格蘭後，確定無緣卡達世足賽16強，這也讓陣中33歲的隊史各項紀錄保持人貝爾（Gareth Bale）是否會續披國家隊戰袍引發外界關注，不過貝爾在今天賽後也強調，自己已經為明年3月的歐洲盃資格賽開始做準備，粉碎了從國家隊退役的傳聞。
貝爾目前以國家隊生涯出賽111場、踢進41球保有兩項隊史紀錄，其中包括踢進了威爾斯在本屆世足賽唯一一顆進球，也是威爾斯相隔64年來在世足賽的首顆進球，意義非凡。
不過在今天出戰英格蘭的關鍵戰中，貝爾在上半場踢完就因為腿筋拉傷退場，最終威爾斯也以0：3不敵英格蘭無緣16強，不過33歲的貝爾賽後也針對日前外界臆測他將會從國家隊退休的傳聞作出澄清，他強調只要還有人需要他，他就會繼續留下來，其中明年3月開踢的2024年歐洲盃資格賽就是他設定的下個目標。
而威爾斯總教練佩吉（Rob Page）也直言，很期待明年3月時能夠看到貝爾歸隊出賽，「我不認這會是他最後一次穿上威爾斯的球衣，明年3月的賽事，我們希望有一個好的開端，我相信他屆時會再穿上威爾斯的球衣。」
談到今天將貝爾提前換下場的決定，佩吉也作出解釋，「上半場他的腿就一直處在緊繃狀態，下半場時也只能恢復7成，但我們需要場上每一個人都能全力以放，所以讓他退場是一次正確的決定，他也接受了這點。」
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