世足賽／威爾斯無緣16強 貝爾強調不打算退出國家隊

威爾斯隊長貝爾。(歐新社)

威爾斯0：3不敵英格蘭後，確定無緣卡達世足賽16強，這也讓陣中33歲的隊史各項紀錄保持人貝爾（Gareth Bale）是否會續披國家隊戰袍引發外界關注，不過貝爾在今天賽後也強調，自己已經為明年3月的歐洲盃資格賽開始做準備，粉碎了從國家隊退役的傳聞。

貝爾目前以國家隊生涯出賽111場、踢進41球保有兩項隊史紀錄，其中包括踢進了威爾斯在本屆世足賽唯一一顆進球，也是威爾斯相隔64年來在世足賽的首顆進球，意義非凡。

不過在今天出戰英格蘭的關鍵戰中，貝爾在上半場踢完就因為腿筋拉傷退場，最終威爾斯也以0：3不敵英格蘭無緣16強，不過33歲的貝爾賽後也針對日前外界臆測他將會從國家隊退休 的傳聞作出澄清，他強調只要還有人需要他，他就會繼續留下來，其中明年3月開踢的2024年歐洲盃資格賽就是他設定的下個目標。

而威爾斯總教練佩吉（Rob Page）也直言，很期待明年3月時能夠看到貝爾歸隊出賽，「我不認這會是他最後一次穿上威爾斯的球衣，明年3月的賽事，我們希望有一個好的開端，我相信他屆時會再穿上威爾斯的球衣。」

談到今天將貝爾提前換下場的決定，佩吉也作出解釋，「上半場他的腿就一直處在緊繃狀態，下半場時也只能恢復7成，但我們需要場上每一個人都能全力以放，所以讓他退場是一次正確的決定，他也接受了這點。」