我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世足賽／加克伯連3場進球 身價水漲船高

體育新聞組／綜合報導
荷蘭23歲前鋒哈克波分組賽3場比賽各進1球，在卡達世足賽進球榜累積3球。（Getty Images）
荷蘭23歲前鋒哈克波分組賽3場比賽各進1球，在卡達世足賽進球榜累積3球。（Getty Images）

首次參加世界盃，荷蘭23歲前鋒加克伯（Cody Gakpo）展現大將之風，包括出戰卡達在內，他連續3場出賽都以不同手段進球，也讓他身價水漲船高，但他強調：「現在我只專注在世界盃。」

加克伯29日在世界盃A組預賽最後一戰，第26分鐘他在禁區外接獲隊友妙傳，盤球殺入禁區後右腳勁射破門。

值得一提的是，這雖是加克伯在本屆世界盃所踢進的第3球，卻是他首次以慣用腳射門進球，首役出戰塞內加爾他靠著頭錘建功，面對厄瓜多他則是透過左腳射門破網，多元的進攻手段也證明了，他是一名全方位的攻擊手。

針對自己在今年世界盃爆炸般的表現，加克伯賽前受訪時曾表示：「我並不意外，我知道自己的能力在哪裡，只是要想達到自己的最高水準，那一直是項挑戰，我知道自己還沒達到，我相信我還有很多方面可以再進化。」

英國「衛報」指出，英超豪門曼聯似乎對這名荷蘭的年輕前鋒很有興趣，加克伯強調，現在的他只會專注在世界盃，但他也承認：「老實說，能夠聽到這些流言感覺還是很好。」

效力荷甲豪門PSV恩荷芬隊的加克伯表示，目前他仍是球隊中的一員，他也仍會持續為球隊效力，不過他也語帶玄機地說：「就像我在世界盃前所說的，讓我們拭目以待吧。」

荷蘭23歲前鋒哈克波分組賽3場比賽各進1球，在卡達世足賽進球榜累積3球。（新華社...
荷蘭23歲前鋒哈克波分組賽3場比賽各進1球，在卡達世足賽進球榜累積3球。（新華社）

世界盃 英國 英超

上一則

世足賽／16強淘汰賽賽程表、轉播平台一次看

下一則

世足賽／英國「內戰」 英格蘭3：0大勝威爾斯

延伸閱讀

世足賽／內馬爾腳傷未癒 巴西vs.喀麥隆仍無法上場

世足賽／內馬爾腳傷未癒 巴西vs.喀麥隆仍無法上場
世足賽／「時空旅人」曝光未來影片 預言這2隊爭冠

世足賽／「時空旅人」曝光未來影片 預言這2隊爭冠
世足賽／進球後傷退 普利西奇報平安：淘汰賽會準備好

世足賽／進球後傷退 普利西奇報平安：淘汰賽會準備好
美國贏伊朗 世足賽晉16強 拜登推文：我們做到了

美國贏伊朗 世足賽晉16強 拜登推文：我們做到了

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-29 15:31
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
眼窩骨折的「亞洲球王」、南韓球星孫興慜將戴面具出賽。(美聯社)

來當章魚哥／南韓vs烏拉圭 您預測比分是？

2022-11-24 09:30

超人氣

更多 >
中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%