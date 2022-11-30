世足賽／荷蘭2：0踩地主 16強戰美國…塞內加爾擊退厄瓜多

荷蘭和卡達之戰，荷蘭靠加克伯（左）第26分鐘進球先馳得點。（美聯社）

地主卡達前一輪提前在世足賽遭淘汰，A組賽事形成荷蘭、塞內加爾和厄瓜多「3搶2」局面；29日結果出爐，荷蘭分組最終戰2：0踢下卡達，和塞內加爾攜手晉級。荷蘭將在16強淘汰賽面對B組第二的美國隊，塞內加爾將對上B組第一的英格蘭。

塞內加爾2002年首度參加世足賽就勇闖8強，但黑馬旅程沒能延續，直到2018年才再度叩關會內賽，且分組賽結束就打包。

今年前兩戰塞內加爾1勝1負，分組最終戰和1勝1和的厄瓜多正面對決；奪勝就晉級的關鍵戰，塞內加爾靠I・薩爾（Ismaila Sarr）第44分鐘進球，上半場取得1：0領先。

世界排名44的厄瓜多，第67分鐘靠凱塞多（Moises Caicedo）進球追平戰局，但喜悅持續不到3分鐘，塞內加爾隊長庫里巴里（Kalidou Koulibaly）馬上攻進超前球，最終就率塞內加爾以2：1拿到分組最後一張晉級門票。

同時間開踢的荷蘭和卡達之戰，荷蘭靠加克伯（Cody Gakpo）第26分鐘進球先馳得點，F・德容（Frenkie de Jong）第49分鐘再補刀，以2：0踢下地主，2勝1平戰績登上A組龍頭，淘汰賽16強首戰將遭遇B組第2的美國隊。