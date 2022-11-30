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世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世足賽／南韓主帥禁賽 生死戰不樂觀

記者陳宛晶／綜合報導

南韓在分組賽前兩場踢完取得一和一敗，晉級情勢不樂觀，最後一戰碰上要爭分組第一的葡萄牙，來自葡萄牙的南韓總教練班托（Paulo Bento），因紅牌必須停賽一場，將代掌兵符的助理教練柯斯塔預告：「班托的缺席，會讓我們更團結。」

南韓首戰踢和烏拉圭，次戰面對參賽32隊中排名最差的迦納，是必須搶積分的一戰，卻還是以2：3輸球。進球尚未開張的當家球星孫興慜賽後流下眼淚，向南韓球迷致歉，就連單場攻進兩球、成為南韓史上第一人的曹圭成，賽後第一句話都是抱歉。

意外插曲是南韓獲得角球機會，因裁判吹響比賽結束的哨音消失，班托當場氣結，與裁判吵架的下場是領到紅牌。

柯斯塔代自家主帥解釋他生氣的原因，是因上半場已有一次類似情況，「結果最後一次機會，又被裁判剝奪了。」他也說當時自己就站在班托身邊，他只是比較激動一點，並沒有不適當的言論。

柯斯塔將扛起下一戰帶兵任務，南韓必須擊敗葡萄牙才有晉級16強的可能，生殺大權掌握在烏拉圭與迦納之戰，迦納贏球仍將淘汰南韓，和局或烏拉圭贏球，南韓才有機會透過淨勝球、總進球數取得晉級門票。

柯斯塔表示，「我們會以一樣的方式做好準備，若說有什麼不同，就是班托缺席會讓全隊更團結、拿出所有能量，踢出一場積極的比賽。」曹圭成也說：「不到比賽結束，絕不會放棄，希望球迷可以繼續支持我們，我們會努力踢出不令人失望的比賽。」

南韓

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