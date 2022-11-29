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世足賽／進球後傷退 普利西奇報平安：淘汰賽會準備好

記者曾思儒／即時報導
普利西奇(中)進球後傷退。（新華社）
普利西奇(中)進球後傷退。（新華社）

第38分鐘為美國攻進前進16前的關鍵球，普利西奇（Christian Pulisic）卻在進球過程和伊朗門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）相撞，進球完沒多久就被攙扶下場，但他已透過社群「報平安」，強調會準備好迎接淘汰賽。

美國今天凌晨靠普利西奇的進球，以1：0力退伊朗，以B組第2的身份和分組龍頭英格蘭一同晉級淘汰賽。

美國淘汰賽首戰將遇A組第一的荷蘭，普利西奇透過社群表示「星期六會準備好，不用擔心」，隊友麥金尼（Weston McKennie）也說，有傳訊息給普利西奇關心，「他回說，最好相信我星期六會準備好。」

普利西奇當下在球隊訓練員協助下離場，中場曾回到球場，球隊表示賽後已將普利西奇送醫檢查，診斷結果是骨盆挫傷，將每日觀察狀態。

麥金尼提到，很感謝普利西奇奮不顧身，「這是讓人心碎的時刻，但我們做到了，很興奮我們仍在這裡。」

美國教練貝哈爾特（Gregg Berhalter）提到，普利西奇平時就很認真訓練，「當你最好的球員也是最努力的一位，這是再完美不過的事情。」

美國隊長亞當斯（Tyler Adams）也為普利西奇祈禱，他表示傷退的隊友是重要一份子，「希望一切無恙，他會堅持下去，我知道下場比賽他會盡一切可能下場。」

社群 伊朗 亞當斯

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