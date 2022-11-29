世足賽／「最爛地主」卡達砸2200億辦比賽 卻寫3大糗紀錄

圖為卡達球員胡希（上）在比賽中爭頂。(新華社)

足球 回家，原意指英格蘭隊將足球帶回其現代發源地英國 ，有著載譽而歸的意思，不過很多球迷玩起了梗，將其理解為淘汰出局。本屆世界盃 第一個「回家」的球隊竟是東道主卡達，這出乎不少人意料。

開幕戰0：2不敵厄瓜多，打破世界盃「東道主首戰不敗」定律，「生死戰」1：3不敵塞內加爾，確定了提前出局的厄運，29日的榮譽之戰又以0：2不敵荷蘭更是難言捍衛「榮譽」。卡達隊三戰皆負，就這樣在家門口結束了首次世界盃參賽之路。

卡達主教練桑切斯。(新華社)

卡達在小組賽第二輪後就已確定被淘汰，是繼2010年南非隊後第二支未能小組出線的世界盃東道主球隊。而三連敗的成績，讓卡達成為世界盃歷史上第一支小組賽全敗、積零分的東道主球隊。

「回家」的卡達隊很難說是「載譽而歸」。不少人調侃，卡達砸下2200億美元重金辦賽，卻在球場上成就了「史上最差東道主」。

「我們只是一個有6000註冊足球人口的國家，所以這個結果是可以預見到的。」主教練桑切斯（Felix Sanchez）在賽後新聞發佈會上說，「我們從未將晉級16強或8強設定為參賽目標，我們在對陣塞內加爾和荷蘭的比賽中表現不錯，但第一場（對陣厄瓜多）我們不在正常水平。」

面對記者列舉上述數據的提問，桑切斯表示：「你可以隨意引用這些數據，但我們有自己的評估體系。」

卡達人認為，作為新科亞洲杯冠軍，他們的球隊理應表現更好。臉上雖然寫著失落，但他們還是義無反顧地支持——29日卡達與荷蘭的比賽在杜哈以北約60公里處的海灣球場，臨近晚六點開賽，通往球場的快速路還是被堵得水洩不通。

圖為卡達球員米格爾（前）在比賽後。(新華社)

桑切斯被問及最多的問題，就是如何面對卡達民眾。這位執教卡達隊多年、將其送上亞洲冠軍寶座的功勛教練有著卡達「足球教父」之稱。他說，世界盃會結束，但足球還將繼續。

其實，卡達足球的發展已經稱得上飛速。卡達直到1970年臨近國家獨立時才開始正式參加足球比賽，在過去不到20年的時間裡，得益於歸化、青訓等政策的成功落地，卡達完成了從亞洲三流到一流甚至亞洲冠軍的蛻變。

與此同時，足球也已印入卡達人生活。在海邊沙灘上，在快速路沿岸的荒漠中，在繁華鬧市的街頭巷口，都時常能看到三五成群的足球少年。一名卡達人說，這裡天氣炎熱，人們能够開展的運動項目不多，足球讓大家都能享受運動的樂趣。

純粹地享受足球帶來的歡樂，或許這是卡達人期待向外界展現的形象。正如開幕式上身患先天性尾椎退化綜合徵的卡達少年加尼姆·穆夫塔，雖然沒有下肢，但他學會了用身體其他部位顛球，享受最簡單的足球樂趣。

卡達原本是一片足球荒漠，如今迎來了世界最頂級賽事。卡達人期盼的或許不僅僅是自己國家隊在世界足球舞台中央的首次亮相，更是向全世界展示全新形象。

圖為卡達球員穆罕默德（上左）與布阿萊姆（上右）在比賽後。(新華社)

儘管球場失意，但卡達隊值得一個「公平競賽獎」。本屆世界盃，東道主並沒有受到裁判特殊照顧，在對陣塞內加爾的比賽中，當值主裁判甚至拒絕回看VAR（視頻助理裁判），為卡達隊判罰一個疑似的點球。

卡達隊目前的實力尚不足以在世界盃賽場取勝，但下一個20年，或許他們依然能夠再次蛻變。

卡達隊回家，帶著他們熱愛的足球。在家門口的世界盃賽場，卡達隊祗能匆匆而過，但他們絕不僅僅是過客，因為足球熱情已在這片中東沙漠之中點燃。