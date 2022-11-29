世足賽╱尷尬的東道主 沒有捷徑的世界盃

11月29日，卡塔爾隊球員穆罕默德·蒙塔里（上左）與布阿萊姆·胡希（上右）在比賽後。 (新華社)

1個進球7個丟球、首個輸掉世界盃 揭幕戰的東道主、第二個未能小組出線的東道主、本屆世界盃第一個出局的球隊、世界盃史上首個小組賽連敗三場、零積分的東道主……留下一連串尷尬的紀錄，卡達隊結束了本屆世界盃征程。

雖說球隊比賽成績並非舉辦一屆世界盃的全部，但對於卡達隊來說，隊史首次世界盃的滋味，還是有些苦澀。

「我們是一個只有6000註冊足球 人口的國家，所以這個結果是可預見到的，我們從未將晉級16強或8強設定為參賽目標。」球隊主教練桑切斯說。

話雖如此，從2010年申辦世界盃成功開始，卡達人為打造一支高水平的國家隊整整花了12年，準備不可謂不充分。

卡達是一個人口滿打滿算也不足300萬的小國家，在人口基數受限的情況下，卡達足協一直在世界範圍內尋找有天賦的小球員，將其招募到本國的阿斯拜爾青訓學院受訓，然後把他們歸化，在成年後代表卡達隊參賽。據統計，現在的卡達隊中有超過10名這樣的歸化球員。

桑切斯在2006年從西班牙來到阿斯拜爾任教，隨後他擔任了卡達多支U系列國字號隊伍的主教練，並在2017年執掌成年國家隊。可以說，這支卡達隊的球員幾乎都是桑切斯一手帶大的。

2019年，桑切斯帶領年輕的卡達隊出人意料地拿到亞洲盃冠軍，讓人們對這支球隊參加世界盃的前景產生無限遐想。三年多的備戰周期里，卡達足協運作球隊以「客串」方式參加了美洲盃、世界盃歐洲區預選賽、北中美及加勒比地區金盃賽等多個歐美賽事，攢足了高水平熱身賽經驗。

由於所有球員都來自本國聯賽，卡達隊可以經常組織集訓，讓聯賽為國家隊讓路。自今年6月開始，卡達隊就到西班牙組織封閉集訓，國家隊球員全部缺席了後續的聯賽比賽。「我們的情況與其他參賽球隊都不同，球員們長期離開家庭在海外訓練，這是巨大的犧牲。」桑切斯說。

帶著亞洲冠軍的余威，有著穩定的教練和戰術體系，以及長期集訓比賽形成的默契度，本屆世界盃前，這支卡達隊的前景其實被不少人看好。但當他們真正站到世界盃舞台上時，情況卻大相徑庭。由於沒有在高水平聯賽歷練的經歷，卡達隊球員在場上分外緊張，接連出現致命失誤。長期集訓的默契度也沒能顯現出來，三場比賽，卡達隊都輸得毫無脾氣。

「世界盃會結束，但足球還將繼續。」正如桑切斯所說的，關於足球的思考從不會停止。

與傳統足球強國通過擴大足球人口、大力發展青訓、提高聯賽質量來最終提升國家隊競技水平的道路不同，卡達足球走上了另一條發展道路。誠然，各國國情不同，選擇的足球發展模式自然不同。12年來，卡達隊確實也在不斷提高，他們的選擇似乎不能完全算錯。

但在世界盃上，在世界足球至高無上的舞台，終究是那些足球人口多、青訓質量好、聯賽水平高的球隊會贏得更多勝利，足球發展規律依舊擺在那裡。或許，在足球世界裡，從來就沒有所謂的捷徑可走。