進行中／美國先馳得點 上半場結束對伊朗1:0

普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

美國隊在美東時間下午2時對戰伊朗 隊,美國唯有取勝才能晉級。上半場38分鐘,普利西奇(Christian Pulisic)接獲隊友傳球射門破網,為美國隊奪下第一分。

不過普利西奇進球時與伊朗門將衝撞,被攙扶下場接受短暫治療後,又回到場上。

美國隊在上半場傷停時間第51分鐘時,麥金尼(Weston McKennie)射門進球,但因越位被判不算。

NOTHING WAS STOPPING PULISIC FROM SCORING 😤



Take another look at his first-ever FIFA World Cup goal for the @USMNT 🇺🇸 pic.twitter.com/s6tKehRLg2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022

SCENES! 🦅



The Kansas City FIFA World Cup Watch Party was absolute madness after @cpulisic_10's goal! 🇺🇸 pic.twitter.com/uxb1WjHw4L — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022

Pulisic is helped off the sideline after scoring for the USMNT pic.twitter.com/6C2z6sKNAZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022