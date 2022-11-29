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美國與伊朗即將對決 賽前已彌漫政治火藥味

中央社杜哈29日綜合外電報導
美國隊與伊朗隊1998年對戰時合影。(美聯社)
美國隊與伊朗隊1998年對戰時合影。(美聯社)

美國與伊朗即將在世界盃一場充滿政治味的比賽中遭遇，這次對決誰贏就能晉級16強，輸了便遭到淘汰。雙方將於美東時間29日下午2時展開對決。

法新社報導，自4月間抽籤後，美、伊兩隊在B組對陣即成為卡達世界盃第一階段比賽的亮點之一。

即使不考慮結果，在杜哈圖瑪瑪體育場（Al-Thumama Stadium）舉行的這場比賽也充滿政治色彩，此乃這兩個意識形態敵對國家40多年來在足球場上僅有的第3次遭遇。

但這次比賽還有另一層意義，兩隊都知道如果獲勝，就能晉級，輸了將被淘汰。

更糟的情況是，美國足球協會（U.S. Soccer Federation）在社交媒體上發布修改版的伊朗國旗後，雙方醞釀中的緊繃情勢在上周末爆發。

美國足協的舉動激怒伊朗足球高層，他們向國際足球總會（FIFA）提出申訴，要求對此進行制裁。

美國足協起先表示，發布修改版的伊朗國旗，是為表達對伊朗女性抗議者的支持，但美國足協隨後將各種發文刪除。

美國隊總教練貝哈爾特（Gregg Berhalter）昨天說，他的球員和球隊工作人員對國旗事件渾然不知。他也試圖藉此緩和緊繃情勢，強調政治不會成為影響這次比賽的一個因素。

柏哈特說：「當我想到這場比賽，我知道很多人對此有許多感受。但對我們來說，這是一場與一支好球隊的足球比賽，僅此而已。這是兩支希望晉級的好球隊之間的一場淘汰賽。」

伊朗隊葡萄牙籍總教練奎羅茲（Carlos Queiroz）駁斥他會用國旗事件怒火來激勵球員的說法。

他說：「在擔任教練42年後，假如我仍相信可以透過那些心理遊戲贏得比賽，我想我對這場比賽一無所知。」

另據路透報導，一些伊朗人擔心美伊之戰可能出現與體育場安全人員的對峙，或在伊朗國內引爆親政府球迷與激烈抗議群眾間的衝突。

伊朗國內最近因22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月16日在羈押期間死亡引爆抗議浪潮，為防美伊對陣導致緊張情勢加劇，當局已升高安全警戒。

卡達與華盛頓關係密切，與德黑蘭也維持友好關係，為順利舉辦世界盃，它已賭上聲譽。卡達加強了伊朗出賽時的安全措施，並禁止一些被認為具有煽動性的物品，如伊朗革命前的國旗。

一位卡達官員稱，伊朗25日擊敗威爾斯，保安人員被派往體育場外「平息伊朗球迷間的一小部分爭吵」，他說這些事件得到「迅速」處理以遏制緊張局勢。

伊朗 足球 世界盃

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