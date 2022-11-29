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卡達高官疑脫口說出 為辦世足死了400至500名工人

中央社卡達杜哈29日綜合外電報導
卡達高級官員塔瓦迪。(美聯社)
卡達高級官員塔瓦迪。(美聯社)

參與卡達世界盃籌辦工作的卡達高級官員塔瓦迪，似乎在受訪時首次披露世界盃準備期間工人死亡人數估計在「400至500之間」，這一數字遠高於杜哈此前提供的任何其他數字。

美聯社報導，卡達交付與遺產最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）秘書長塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）這番說詞，似乎是在接受英國名記者皮爾斯摩根（Piers Morgan）採訪時隨口說出的。

這件事恐重新激起人權組織對卡達為舉辦這次世界盃造成許多外籍移工死亡的批評。這些移工建造了價值逾2000億美元的體育場館、地鐵線路和比賽所需的新基礎設施。

皮爾斯摩根將部分採訪內容發布在網路上。在採訪中，這位英國記者問塔瓦迪：「你認為移工因為世界盃所做的工作而死亡的真實總數是多少？」

塔瓦迪回答道：「估計約400左右，在400到500之間。」「我沒有確切的數字。這是已經討論過的事。」

但卡達官員此前並未公開提過這個數字。塔瓦迪的交付與遺產最高委員從2014年到2021年底的報告，僅包括參與建造和翻新現有世界盃體育場館工人死亡的數字。

這些公布的數字死亡人數總共40人。其中37人，卡達稱是死於心臟病發作等非工安事件，另3人死於工作場所事件。一份報告還單獨列出一名工人在疫情期間死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

塔瓦迪接受採訪，在討論體育場館的工作時，提到上述這些數字，隨後在說明賽事所有基礎設施建設時的死亡人數，提出「400至500」這一數字。

交付與遺產最高委員會後來發布聲明，稱塔瓦迪指的是「2014年至2020年間卡達全國所有與工作相關死亡人數（414人）的國家統計數字，涵蓋所有行業和國籍」。

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