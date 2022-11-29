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世足賽／盼爆冷擊敗英格蘭 威爾斯隊長：人都有弱點

記者曾思儒／即時報導
威爾斯隊長貝爾。（歐新社）
威爾斯隊長貝爾。（歐新社）

威爾斯和英格蘭「同門兄弟」卡達世界盃足球賽B組最終戰正面碰頭，僅管第2度參賽的威爾斯晉級機會小，隊長貝爾（Gareth Bale）仍強調「每個人都有弱點」，不放棄任何出線可能。

威爾斯和英格蘭從1879年開始已經交手過103次，但美東時間29日下午兩點的碰頭還是第一次世足賽交手。

1958年首度參加世足賽就挺進8強的威爾斯，相隔64年再度參賽，分組前兩戰1敗1和，積分1分居B組「爐主」，想脫穎而出除要自己爭氣，還要看同時間另場美國、伊朗之戰，若美、伊踢平，威爾斯還必須贏英格蘭4球以上，才能拿到16強門票。

晉級幾乎是「不可能的任務」，貝爾仍抱持希望，這位前皇馬球星也提到，不會特別感受到要承擔球隊勝敗的責任，「我們是支團隊，是個國家，為彼此認真努力。我們是以團隊來運作，不用讓一個人包攬所有事。」

「我們當然想贏球，想表現更好，但現實是足球是個很難的運動，如果有那麼簡單，我們就會是奪冠熱門了。」貝爾不諱言晉級任務艱巨，英格蘭是支非常好的隊伍，是今年被看好的奪冠隊伍之一，但「每個人都有弱點」，今年賽事也有不少冷門出線，「沒理由我們做不到相同的事。」

上屆踢進4強的英格蘭，前兩戰1勝1和，目前4分積分居B組之首，分組最終戰只要奪勝或踢和都能晉級，加上有淨勝4球的優勢，仍是B組出線機率最高的隊伍。

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