世足賽／梅西慶祝贏球「踢到球衣」拳王怒了：汙辱墨西哥

阿根廷在卡達世界盃足球 賽擊敗墨西哥 後,保住晉級機會,賽後在休息室瘋狂慶祝。在日前曝光的影片中,梅西 疑似踢到一件墨西哥球衣,引來墨國拳王阿爾瓦雷茲的不滿。

法新社報導,阿根廷在2022年卡達世界盃足球賽以2比0擊敗墨西哥,保有晉級16強淘汰賽的機會。在社群媒體流傳的一段影片中,阿根廷全隊欣喜若狂在休息室大肆慶祝,期間梅西(Lionel Messi)的腳似乎碰到了一件墨西哥的球衣。

阿爾瓦雷茲(Saul 'Canelo' Alvarez)在推特上說:「你們有看到梅西用我們的球衣和國旗擦休息室嗎?」

「他最好向上帝祈禱,不要讓我遇到他。」

阿爾瓦雷茲的推文引來許多人為梅西解釋,聲稱賽後在地上看見球衣不是什麼奇怪的事。

梅西看起來是和墨西哥隊長瓜達多(Andres Guardado)交換了球衣。

有些人回應阿爾瓦雷茲,指出影片中沒看到梅西在擦任何東西,當中也沒出現墨西哥國旗。

但阿爾瓦雷茲堅稱梅西「汙辱」了墨西哥。

阿爾瓦雷茲說:「就像我尊重阿根廷一樣,墨西哥也必須獲得尊重。我在講的不是(阿根廷)這個國家,而是梅西和他做的蠢事。」

