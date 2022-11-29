世足賽／AB組終戰 荷蘭不輸就晉級 美贏伊朗就重返16強

圖為日前美國對戰英格蘭前合影。(新華社)

卡達世界盃足球 賽29日共上演4場精彩對決，將決定4支晉級球隊，A組暫居龍頭的荷蘭情勢相對單純，只要不要輸給地主卡達，就能篤定晉級16強。

2022卡達世界盃足球賽小組預賽A、B組最後一輪，包括A組荷蘭將出戰已確定淘汰的卡達，以及厄瓜多迎戰塞內加爾，英格蘭出戰自家人威爾斯，而美國則要對上老冤家伊朗 。

美國要晉級的唯一條件，就是擊敗伊朗，只要他們能夠拿下3分積分，將可自2014年巴西世界盃後，再次重返16強。

歐洲傳統勁旅「橙衣軍團」荷蘭，曾是2010年南非世界盃亞軍，2014年巴西世界盃則榮獲季軍，上屆世界盃意外受阻於會內賽門外，本屆捲土重來，目前在A組與厄瓜多並列排頭。

美東時間29日早上十點荷蘭再次出擊，只要能夠擊敗或踢平卡達，都能自立晉級16強淘汰賽，倘若不慎落敗，就得期望厄瓜多幫忙擊敗塞內加爾，這樣他們仍可搭上晉級順風車。

至於厄瓜多與塞內加爾則是上演割喉戰，贏家就能搶下晉級門票，不過以積分4分領先的厄瓜多還有一項優勢，只要成功逼平對手仍可晉級。

美東時間29日下午兩點登場的B組賽事，將是英格蘭首度和威爾斯在世界盃交鋒，英格蘭只要不輸（贏或平），都可確保他們在16強的一席之地；反觀僅有1分積分、排名墊底的威爾斯，想要逆襲則要自助天助，不但要扳倒英格蘭，還得期望伊朗與美國要踢平，他們才有晉級一線生機。