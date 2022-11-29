世足賽／小組終戰 荷蘭不輸就晉級

世界盃足球 賽分組賽最後一輪29日點燃戰火，地主國卡達前兩戰吞敗，成為第一支遭淘汰的球隊，A組形成荷蘭、厄瓜多、塞內加爾爭搶16強門票的局面，對20年前以黑馬姿態闖進8強的塞內加爾來說，唯一晉級之途只有扳倒從未交手的厄瓜多。

荷蘭、厄瓜多目前都是1勝1和，分別對決卡達、塞內加爾；從目前情勢看來，世界排名第8的荷蘭壓力較小，對戰同組戰力最差的卡達，踢和就可搶下16強門票，就算爆冷輸球，只要厄瓜多獲勝也能晉級。

塞內加爾2002年首次踢進世界盃就闖進8強，隊史第三次亮相在前兩戰1勝1敗，全隊都知道對厄瓜多之戰非贏不可；儘管效力德甲拜仁慕尼黑隊的明星前鋒馬內（Sadio Mane）因傷未能參賽，讓球隊損失慘重，但對卡達之戰有3名球員進球，寫下隊史單場最佳紀錄，對團隊士氣很有幫助。

厄瓜多首次在世界盃對決非洲國家，隊長瓦倫西亞（Enner Valencia）仍是最大焦點，他已跨屆連進6球、包辦球隊所有進球，被總教練阿爾法羅（Gustavo Alfaro）喻為頂級球星，對塞內加爾之戰只要破網，將追平單隊球員連進7球紀錄，。

從1998年世足賽起，地主隊在分組賽最後1戰踢出6勝1敗，包括2002年日本、南韓 合辦比賽都贏，卡達期待踢出不一樣的氣勢。