世足賽／3分鐘連進2球 3：3逼和塞爾維亞 喀麥隆奇蹟續命

喀麥隆前鋒阿布巴卡爾一進球一助攻逼和戰局。（路透）

第55分鐘替補上陣，喀麥隆前鋒阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar ）成球隊卡達世足賽續命的關鍵人物，他28日先在第63鐘攻進喀麥隆第二顆進球，不到三分鐘後再助攻給隊友卓普莫丁踢進追平球，助隊以3：3踢平塞爾維亞，雙方都獲得1分積分。

喀麥隆世界排名43，在Ｇ組排名居末，當家守門員奧納納（Andre Onana）賽前還因紀律因素被移出出賽名單，不過第29分鐘由卡斯特萊托（Jean-Charles Castelletto）率先進球；塞爾維亞上半場傷停補時連進兩球，下半場開賽八分鐘又踢進第三球，但喀麥隆有阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）建功，他的進球最初被判越位，透過VAR輔助判定還清白，接續再傳出關鍵助攻，讓喀麥隆保有晉級一絲希望。

這是喀麥隆隊史首度在世足賽單場進到三顆球，阿布巴卡爾說：「在這樣的比賽中，你要展現出奪勝的渴望。我隊友上半場表現出色，儘管有些小失誤，我們感覺到塞爾維亞有點疲憊，當我上場，我就試著充分利用這點。」

阿布巴卡爾也提到，參賽最重要的任務就是讓祖國球迷感受到喜悅，「心態和精神很重要，就這樣來看，我們踢出一場很棒的比賽。」

喀麥隆主帥里格特．宋（Rigobert Song）也曾是「非洲雄獅」球員，他承認奧納納已離開球隊，但沒說明明確原因，「他是重要球員，但我們在很困難的比賽中，我知道必須做些什麼，來確保團隊優於個人。」