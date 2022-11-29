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世足賽／內馬爾缺陣 卡塞米洛一腳踢飛瑞士 巴西16強門票入袋

體育新聞組／綜合報導
巴西隊卡塞米洛（右）踢進致勝一球。（美聯社）
巴西隊卡塞米洛（右）踢進致勝一球。（美聯社）

「森巴軍團」巴西隊28日在世界盃足球賽G組小組賽出戰瑞士隊，直到下半場總算破網，最終以1：0獲勝，拿到16強入場券。

巴西靈魂人物內馬爾（Neymar）在小組賽首戰對塞爾維亞扭傷腳踝，此役未登場。原本認為他可能至少缺席兩場，但他已求助源自美國國家航空暨太空總署（NASA）技術的治療方式，盼能加速身體復元，提前在小組賽對喀麥隆的最後一戰歸隊。

上半場前半段戰況略顯沉悶，巴西僅有零星搭配攻擊，雖然充滿創意但總是功虧一簣，第27分鐘小維尼修斯（Vinicius Jr）在無人盯防下接到拉斐爾（Raphinha）妙傳，但小維尼修斯未完全控制住球，軟弱的射門讓瑞士門將索默（Yann Sommer）將球拍出。

拉斐爾在第31分鐘從約35碼外勁射，可惜球路線太直，直接進入索默的手套中。

巴西上半場掌控多半攻勢，6次射門2次射正，但都繳白卷；瑞士只有1次射門機會沒有射正，僅靠防線堅守城池，兩隊0比0結束前45分鐘。

下半場過了將近20分鐘，小維尼修斯利用瑞士門戶洞開機會右腳推射進網，但隨即經影像輔助裁判技術（Video Assistant Referee，VAR）判定越位，空歡喜一場。

來到第83分鐘，幸運之神終於眷顧巴西。卡塞米洛（Casemiro）接獲羅德里戈（Rodrygo）助攻後，以右腳外腳背踢進網內，突破僵局1：0領先。

亟欲反撲的瑞士接下來操之過急，攻勢顯得零碎，反攻無效，終場巴西就以1：0勝出。巴西在G組戰績2戰全勝，積分6分，提前確定晉級16強；瑞士1勝1負，積分3分；喀麥隆與塞爾維亞皆為1和1負，積分1分。瑞士、喀麥隆及塞爾維亞都還有擠進16強的機會。

巴西 足球 太空

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