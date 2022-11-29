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世足賽／單場2進球 曹圭成為南韓第一人

體育新聞組／綜合報導
南韓24歲前鋒曹圭成攻進兩球，無力挽回戰局。（美聯社）
南韓24歲前鋒曹圭成攻進兩球，無力挽回戰局。（美聯社）

本屆世界盃足球賽32強排名最低的迦納，28日在H組第二戰重創南韓，庫杜斯（Mohammed Kudus）兩度破網，幫助球隊以3：2獲勝；南韓踢完分組賽前兩戰未開張勝場，目前積分只有1分，想搶16強門票十分艱辛。

南韓一開賽就積極搶攻，始終無法突破對方防守；迦納射門次數較少，但充分展現效率，第24分鐘把握自由球，薩利蘇（Mohammed Salisu）在網前亂軍之中用左腳掃進網內，攻進個人在本屆賽事第一球。

迦納第34分鐘攻勢再起，庫杜斯在門前接獲隊友傳球，以頭錘破網，也攻進個人第一球，幫助迦納擴大為2：0領先。

下半場開踢後，南韓全力搶攻，24歲的曹圭成首度先發上陣，第58分鐘頭錘建功，攻進全隊在本屆賽事第一球；3分鐘後南韓從左側推進，曹圭成在門前接獲隊友傳球，再度躍起頭錘破網，追成2：2平手。

南韓總教練班托（Paulo Bento）、球員在場邊看到這一幕，露出興奮表情，但沒有高興不久，迦納在第68分鐘又靠庫杜斯進球，一路領先到比賽結束。

南韓男神系前鋒曹圭成下半場在168秒內兩度進球追平，讓南韓球迷做了一場短暫的美夢，連他自己都不敢相信，自承：「我並不是什麼特別的選手，不敢相信竟然可以在世界盃攻進兩球…。」

加上曹圭成此役的2球在內，南韓歷來共在世界盃累積36顆進球，曹圭成寫下歷史，成為史上第一位在世界盃單場踢進兩球的南韓選手。

南韓輸掉這場關鍵比賽，戰績掉到1和1敗，積分仍是1分，分組賽最後一戰將對決世界排名第9的葡萄牙；迦納搶下關鍵勝利，戰績1勝1敗、拿到3分，最後將和烏拉圭交手。

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