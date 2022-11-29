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世足賽／「瘋狂星期一」2場比賽進11球 球評喊驚人

記者曾思儒／即時報導
南韓曹圭成（中）頭錘建功，頂進本場比賽個人第二球，一度助隊追平比數。（美聯社）
南韓曹圭成（中）頭錘建功，頂進本場比賽個人第二球，一度助隊追平比數。（美聯社）

卡達世足賽28日堪稱「瘋狂星期一」，先是「非洲雄獅」喀麥隆3：3踢平塞爾維亞，迦納再以3：2擊敗南韓，兩場比賽共計有11顆進球，緊湊的進球大戰讓球評都大呼過癮。

「我從沒預想會是這樣情形，這真的太驚人了！」前蘇格蘭國腳內文（Pat Nevin）看完喀麥隆踢平塞爾維亞後形容，今年世足賽很「瘋狂」，這場比賽就是由風格截然不同的隊伍帶來精采交鋒，「我真希望每場比賽都如此。」

迦納和南韓呼應了內文的期待，先取得2：0的迦納雖在南韓前鋒曹圭成下半場兩度頭錘破網遭追平，但第68分鐘庫杜斯（Mohammed Kudus）再度進球，「梅開二度」下率隊以3：2搶下勝利。

卡達世界盃足球賽H組比賽中，葡萄牙隊以2：0戰勝烏拉圭隊。(新華社)
卡達世界盃足球賽H組比賽中，葡萄牙隊以2：0戰勝烏拉圭隊。(新華社)

28日先後亮相的非洲隊伍都有精彩表現，法國前國腳佐治絲（Laura Georges）在加拿大奪勝前就提到，摩洛哥前一天以2：0爆冷擊敗世界排名第2的比利時，對其他非洲隊伍有激勵作用。

「就算那些原本沒預期走很遠的球隊也在說『如果我們變得強大，打得團隊，我們能夠做到』。」佐治絲說。

今年非洲隊伍共5隊，分別是喀麥隆、迦納、摩洛哥、塞內加爾和突尼西亞，兩輪打完包括迦納、摩洛哥和塞內加爾都有勝場進帳。

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