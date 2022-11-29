世足賽／傳本澤馬傷勢復原良好 是否歸隊就看法國主帥

法國隊球星本澤馬因傷日前宣布退出世界盃，如今傳出有機會在淘汰賽歸隊。（路透）

在分組賽前兩戰合計攻進6球、拿下2勝，並已提前取得16強賽門票的衛冕軍法國，在近日傳出陣中金球獎 得主本澤馬（Karim Benzema）傷勢復原狀況良好，有機會在淘汰賽歸隊的消息，不過在球隊目前狀況正好的情況下，最終是否要將本澤馬再度納入陣中，決定權也將落在總教練德尚（Didier Deschamps）身上。

今年重新回到法國隊世足賽陣容名單的本澤馬，一度被認為將扮演法國挑戰衛冕的重要角色，不過在世足賽開踢前夕他卻傳出因左大腿股四頭肌撕裂傷無法參賽，不過總教練德尚也未將他移出26人名單，讓本澤馬是否能夠歸隊一直是外界關注焦點。

根據媒體報導，本澤馬目前傷勢恢復狀況已經接近百分之百，有望在近期就能與皇馬隊友一同展開訓練，而這也代表本澤馬也有機會在淘汰賽階段回到法國隊陣中，不過最終決定權仍將落在總教練德尚手中。

報導中指出，法國隊在本屆前兩場分組賽中，在缺少本澤馬的情況下連勝兩場且表現搶眼，所以是本澤馬的歸隊是否會影響到當前的團隊化學效應，也是教練團必須考量的因素。

儘管本澤馬是否歸隊仍是未定，不過可以確定的是，假使法國隊最終在今年世足賽完成衛冕，目前仍在26人名單中的本澤馬也將會獲得冠軍獎牌，並被視為是冠軍隊的成員之一。