我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

中國國務院將開記者會 傳將放寬防疫 中港台股市急升

世足賽／傳本澤馬傷勢復原良好 是否歸隊就看法國主帥

記者劉肇育／即時報導
法國隊球星本澤馬因傷日前宣布退出世界盃，如今傳出有機會在淘汰賽歸隊。（路透）
法國隊球星本澤馬因傷日前宣布退出世界盃，如今傳出有機會在淘汰賽歸隊。（路透）

在分組賽前兩戰合計攻進6球、拿下2勝，並已提前取得16強賽門票的衛冕軍法國，在近日傳出陣中金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）傷勢復原狀況良好，有機會在淘汰賽歸隊的消息，不過在球隊目前狀況正好的情況下，最終是否要將本澤馬再度納入陣中，決定權也將落在總教練德尚（Didier Deschamps）身上。

今年重新回到法國隊世足賽陣容名單的本澤馬，一度被認為將扮演法國挑戰衛冕的重要角色，不過在世足賽開踢前夕他卻傳出因左大腿股四頭肌撕裂傷無法參賽，不過總教練德尚也未將他移出26人名單，讓本澤馬是否能夠歸隊一直是外界關注焦點。

根據媒體報導，本澤馬目前傷勢恢復狀況已經接近百分之百，有望在近期就能與皇馬隊友一同展開訓練，而這也代表本澤馬也有機會在淘汰賽階段回到法國隊陣中，不過最終決定權仍將落在總教練德尚手中。

報導中指出，法國隊在本屆前兩場分組賽中，在缺少本澤馬的情況下連勝兩場且表現搶眼，所以是本澤馬的歸隊是否會影響到當前的團隊化學效應，也是教練團必須考量的因素。

儘管本澤馬是否歸隊仍是未定，不過可以確定的是，假使法國隊最終在今年世足賽完成衛冕，目前仍在26人名單中的本澤馬也將會獲得冠軍獎牌，並被視為是冠軍隊的成員之一。

金球獎

上一則

世足賽／改伊朗國旗風波延燒 美國隊教頭致歉

下一則

世足賽／「瘋狂星期一」2場比賽進11球 球評喊驚人

延伸閱讀

世足賽／葡萄牙B費傳中破門 C羅進球遭「沒收」

世足賽／葡萄牙B費傳中破門 C羅進球遭「沒收」
世足賽／內馬爾認證「最強中場」 卡塞米洛率巴西晉級

世足賽／內馬爾認證「最強中場」 卡塞米洛率巴西晉級
世足賽／不甩卡達規定 前克國小姐場邊「露半球」加油

世足賽／不甩卡達規定 前克國小姐場邊「露半球」加油
世足賽／美伊戰明開踢 美國隊主帥：證明4年努力的機會

世足賽／美伊戰明開踢 美國隊主帥：證明4年努力的機會

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-28 15:31
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
眼窩骨折的「亞洲球王」、南韓球星孫興慜將戴面具出賽。(美聯社)

來當章魚哥／南韓vs烏拉圭 您預測比分是？

2022-11-24 09:30

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙

詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙