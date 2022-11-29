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世足賽／改伊朗國旗風波延燒 美國隊教頭致歉

記者劉肇育／即時報導
美國足球隊總教練貝哈爾特（左）與隊長亞當斯（右）28日在記者會上回答問題。（Getty Images）
美國足球隊總教練貝哈爾特（左）與隊長亞當斯（右）28日在記者會上回答問題。（Getty Images）

分列B組第2、3名的伊朗與美國將在美東時間明天下午2時上演晉級關鍵戰，不過兩國近日卻因為美國足協擅自在社群網站上修改伊朗國旗的爭議事件吵得沸沸揚揚，這也讓美國總教練貝哈爾特（Gregg Berhalter）在今天舉行的記者會上親自出面致歉，強調很多事情他與球隊都是一無所知。

美國足協近日在社群網站上更新分組戰績表時，擅自更改伊朗國旗，將中間的紅色國徽拿下，僅留下由綠、白、紅三色的橫幅，儘管此舉是為了聲援伊朗國內的反政府抗議活動，但卻引發伊朗政府的不滿，甚至認為此舉已經違反了FIFA的規章，一度要求FIFA必須將美國男足踢出這次的世足賽。

而這樣的風波也在今天延燒到了美國的賽前記者會，總教練貝哈爾特更是為此道歉，「球員和球隊人員對於發布的內容是一無所知，有些時候事情是我們無法控制的，我唯一能做的就是代表球員和工作人員對外道歉，但這不是我們的一部分，我們對於美國足協做了什麼並不清楚，對我們來說重點都放在比賽上。」

貝哈爾特強調，美國隊並不是要對這次的事件表達出事不關己的態度，但球員與球隊在過去四年來非常努力，他們目前也都將專注力放在與伊朗的比賽之中，以及想辦法搶下16強賽門票，「當然，我們的心是與伊朗人民同在，整個國家、球隊和每個人，但我們的重點依舊是放在這場比賽上。」

在記者會上中，貝哈爾特與隊長亞當斯（Tyler Adams）也不斷被伊朗記者問到關於政治立場與歧視等相關問題，甚至亞當斯還因為「伊朗」的發音不標準遭到抨擊，讓整場記者會完全失焦。

不過貝哈爾特也再次強調，希望將焦點放回到比賽之中，「毫無疑問，這對兩支球隊來說都是一場淘汰賽，這肯定會是一場高水準的對決，我喜歡伊朗隊至今所度一切，尤其是前一場比賽，他們投入很多且做出很棒的反擊，我希望我們的交手也會是一場激烈的賽事。」

伊朗 社群網站 亞當斯

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