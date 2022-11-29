世足賽／改伊朗國旗風波延燒 美國隊教頭致歉

美國足球隊總教練貝哈爾特（左）與隊長亞當斯（右）28日在記者會上回答問題。（Getty Images）

分列B組第2、3名的伊朗 與美國將在美東時間明天下午2時上演晉級關鍵戰，不過兩國近日卻因為美國足協擅自在社群網站 上修改伊朗國旗的爭議事件吵得沸沸揚揚，這也讓美國總教練貝哈爾特（Gregg Berhalter）在今天舉行的記者會上親自出面致歉，強調很多事情他與球隊都是一無所知。

美國足協近日在社群網站上更新分組戰績表時，擅自更改伊朗國旗，將中間的紅色國徽拿下，僅留下由綠、白、紅三色的橫幅，儘管此舉是為了聲援伊朗國內的反政府抗議活動，但卻引發伊朗政府的不滿，甚至認為此舉已經違反了FIFA的規章，一度要求FIFA必須將美國男足踢出這次的世足賽。

而這樣的風波也在今天延燒到了美國的賽前記者會，總教練貝哈爾特更是為此道歉，「球員和球隊人員對於發布的內容是一無所知，有些時候事情是我們無法控制的，我唯一能做的就是代表球員和工作人員對外道歉，但這不是我們的一部分，我們對於美國足協做了什麼並不清楚，對我們來說重點都放在比賽上。」

貝哈爾特強調，美國隊並不是要對這次的事件表達出事不關己的態度，但球員與球隊在過去四年來非常努力，他們目前也都將專注力放在與伊朗的比賽之中，以及想辦法搶下16強賽門票，「當然，我們的心是與伊朗人民同在，整個國家、球隊和每個人，但我們的重點依舊是放在這場比賽上。」

在記者會上中，貝哈爾特與隊長亞當斯 （Tyler Adams）也不斷被伊朗記者問到關於政治立場與歧視等相關問題，甚至亞當斯還因為「伊朗」的發音不標準遭到抨擊，讓整場記者會完全失焦。

不過貝哈爾特也再次強調，希望將焦點放回到比賽之中，「毫無疑問，這對兩支球隊來說都是一場淘汰賽，這肯定會是一場高水準的對決，我喜歡伊朗隊至今所度一切，尤其是前一場比賽，他們投入很多且做出很棒的反擊，我希望我們的交手也會是一場激烈的賽事。」