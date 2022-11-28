世足賽／葡萄牙B費傳中破門 C羅進球遭「沒收」

葡萄牙前鋒C羅(左)這顆頭槌進球，隨後被改判為隊友費南德斯的進球。（Getty Images）

卡達世界盃足球 賽H組的葡萄牙28日對決烏拉圭，靠著費南德斯（Bruno Fernandes，B費）在下半場長射入網及傷停補時階段踢進罰球，獨進2球的表現幫助葡萄牙以2：0擊敗烏拉圭，並成功晉級世足賽16強。有趣的是，葡萄牙進球本來算在了C羅 （Cristiano Ronaldo）身上，但經過FIFA確認後，進球改為費南德斯打進。

畫面顯示，C羅頭髮「擦」到球後進網，攻下葡萄牙首分。隊友簇擁著C羅慶祝，沒想到FIFA改判為B費進球而非助攻。

B費賽後採訪時表示：「我當時目標就是給C羅傳球，在我來看，他應該是碰到了球。無論我們誰進球都一樣的，並且一般情況下前鋒進球是更重要的，我們都希望C羅能捧起世界盃獎盃。」

賽後，葡萄牙媒體曬出一段影片，並寫道：終場哨響後，C羅在離開球場時微笑著說，「球碰到了我」。

Seems to change flight ever so slightly no? 🤔 pic.twitter.com/hmnYs1Iu44 — Calum Storey (@calum769) November 28, 2022