我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加華人公車上遭背後襲擊 眉頭縫10針半邊臉腫脹

轉移抗議焦點… 中網軍被指在推特散布成人訊息

世足賽／葡萄牙B費傳中破門 C羅進球遭「沒收」

體育新聞組／即時報導
葡萄牙前鋒C羅(左)這顆頭槌進球，隨後被改判為隊友費南德斯的進球。（Getty Images）
葡萄牙前鋒C羅(左)這顆頭槌進球，隨後被改判為隊友費南德斯的進球。（Getty Images）

卡達世界盃足球賽H組的葡萄牙28日對決烏拉圭，靠著費南德斯（Bruno Fernandes，B費）在下半場長射入網及傷停補時階段踢進罰球，獨進2球的表現幫助葡萄牙以2：0擊敗烏拉圭，並成功晉級世足賽16強。有趣的是，葡萄牙進球本來算在了C羅（Cristiano Ronaldo）身上，但經過FIFA確認後，進球改為費南德斯打進。

畫面顯示，C羅頭髮「擦」到球後進網，攻下葡萄牙首分。隊友簇擁著C羅慶祝，沒想到FIFA改判為B費進球而非助攻。

B費賽後採訪時表示：「我當時目標就是給C羅傳球，在我來看，他應該是碰到了球。無論我們誰進球都一樣的，並且一般情況下前鋒進球是更重要的，我們都希望C羅能捧起世界盃獎盃。」

賽後，葡萄牙媒體曬出一段影片，並寫道：終場哨響後，C羅在離開球場時微笑著說，「球碰到了我」。

葡萄牙前鋒C羅這顆頭槌進球，隨後被改判為隊友費南德斯的進球。（Getty Ima...
葡萄牙前鋒C羅這顆頭槌進球，隨後被改判為隊友費南德斯的進球。（Getty Images）

C羅 世界盃 足球

上一則

世足賽／內馬爾認證「最強中場」 卡塞米洛率巴西晉級

延伸閱讀

世足賽／葡萄牙2:0逼退烏拉圭 提前晉級16強

世足賽／葡萄牙2:0逼退烏拉圭 提前晉級16強
梅西、C羅爭鋒 1場「世紀棋局」背後故事

梅西、C羅爭鋒 1場「世紀棋局」背後故事
世足賽／C羅從褲襠掏東西吃 若要請客隊友笑稱不敢領教

世足賽／C羅從褲襠掏東西吃 若要請客隊友笑稱不敢領教
世足賽／從內褲裡掏東西吃？C羅驚呆網友

世足賽／從內褲裡掏東西吃？C羅驚呆網友

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-28 15:31
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
眼窩骨折的「亞洲球王」、南韓球星孫興慜將戴面具出賽。(美聯社)

來當章魚哥／南韓vs烏拉圭 您預測比分是？

2022-11-24 09:30

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高
市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物