世足賽／葡萄牙B費傳中破門 C羅進球遭「沒收」

卡達世界盃足球 賽H組的葡萄牙28日對決烏拉圭,靠著費南德斯(Bruno Fernandes,B費)在下半場長射入網及傷停補時階段踢進罰球,獨進2球的表現幫助葡萄牙以2:0擊敗烏拉圭,並成功晉級世足賽16強。有趣的是,葡萄牙進球本來算在了C羅 (Cristiano Ronaldo)身上,但經過FIFA確認後,進球改為費南德斯打進。

畫面顯示,C羅頭髮「擦」到球後進網,攻下葡萄牙首分。隊友簇擁著C羅慶祝,沒想到FIFA改判為B費進球而非助攻。

B費賽後採訪時表示:「我當時目標就是給C羅傳球,在我來看,他應該是碰到了球。無論我們誰進球都一樣的,並且一般情況下前鋒進球是更重要的,我們都希望C羅能捧起世界盃獎盃。」

賽後,葡萄牙媒體曬出一段影片,並寫道:終場哨響後,C羅在離開球場時微笑著說,「球碰到了我」。

Seems to change flight ever so slightly no? 🤔 pic.twitter.com/hmnYs1Iu44