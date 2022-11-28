世足賽／美伊戰明開踢 美國隊主帥：證明4年努力的機會

美國隊主帥貝哈爾特。（美聯社）

在28日的一場卡達世界盃 賽前記者會上，美國隊主帥貝哈爾特(Gregg Berhalter)表示，將用一場勝利來爭取小組出線，證明美國隊這四年來的努力沒有白費。

伊朗 隊與美國隊的卡達世界盃B組比賽定於美東時間29日下午2時開踢。

美國隊曾在1998年世界盃上與伊朗隊交過手，吞下了1：2的失利。貝哈爾特對那場比賽記憶猶新：「當時我在從事電視解說工作，那是我解說的第一場世界盃比賽。」

「那一場比賽伊朗隊的鬥志明顯比美國隊旺盛，最後也如願贏下了比賽。但這次不一樣，我們更專注於比賽本身，並且和對手有著同樣的必勝的決心。」貝哈爾特說。

「大家都知道我們沒能參加上一屆世界盃。從那之後我們用四年時間重建了這支美國隊，球員們一起成長起來，現在是時候證明自己了。」貝哈爾特說。

美國隊在此前的小組賽中取得兩連平，最後一輪面對握有3分的伊朗隊，必須取勝才能獲得一張淘汰賽入場券。談及即將到來的對決，貝哈爾特首先稱讚伊朗隊能從第一輪的慘敗中迅速恢復的韌勁兒，並認為他們是個難纏的對手。

「伊朗隊有很強的整體性，他們的陣型很緊湊、防守很凶悍，在進攻線上則有塔雷米（Mehdi Taremi）這樣的一流球員，可以在任何時候製造殺機。」他說，「反觀我們，前兩場比賽只有一球入賬。雖然前鋒們很努力，但我們在最後一場比賽中還是需要儘量多創造機會，把球傳入禁區，實現破門得分，畢竟我們需要的不是平局，而是一場勝利。」