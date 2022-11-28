世足賽／巴西晉級16強 連續17場小組賽不敗 打破德國紀錄

巴西1：0瑞士。（新華社）

28日，G組第二輪巴西 隊對陣瑞士隊的比賽在974球場進行。憑藉卡塞米羅（Casemiro）第82分鐘的進球，「森巴軍團」以1：0戰勝瑞士隊，兩戰皆勝積6分，成為本屆繼法國隊後第二支確定出線的球隊。

首輪比賽巴西隊雖然取得開門紅，但球隊進攻核心內馬爾（Neymar）和主力右後衛達尼洛（Danilo Luiz da Silva）都在這場比賽中不同程度受傷。賽後巴西隊隊醫宣布，兩人均將缺席同瑞士隊的比賽，巴西隊主帥蒂特亟需變陣來應對瑞士隊挑戰。

瑞士隊被稱為「巨人殺手」，在近年大賽上頻頻爆冷擊敗強敵。他們曾在2010年世界盃 小組賽上擊敗了當屆冠軍西班牙隊，在2020年歐洲杯上淘汰了世界冠軍法國隊。世預賽，瑞士隊以不敗戰績名列小組第一直接晉級。

巴西球迷激動不已。（新華社）

本場比賽，瑞士隊彈性防守有效限制了巴西隊的進攻。第26分鐘，巴西隊前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr）接拉斐爾（Raphinha）傳中，禁區左側推射被對方門將索默（Yann Sommer）撲出。第44分鐘，拉斐爾發出右側角球，索默出擊將球擊飛。

僵局直到比賽尾聲階段才被打破。第82分鐘，羅德里戈（Rodrygo）送出助攻，卡塞米羅禁區左側抽射破門，攻入本場比賽唯一進球。這是巴西隊首次在世界盃賽場上戰勝瑞士隊。

此役過後，巴西隊連續17場世界盃小組賽保持不敗，打破了德國 隊12年前創下的紀錄。巴西後衛特萊斯（Teles）賽後表示，受傷的內馬爾恢復得很好，其他隊員期待他回到賽場。

G組最後一輪，巴西隊將迎戰喀麥隆隊，瑞士隊將與塞爾維亞隊上演「生死戰」，瑞士隊打平就可出線。