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世足賽／「下一個梅西」 德19歲新星成未來希望

記者曾思儒／即時報導
僅19歲的穆夏拉。（Getty Images）
僅19歲的穆夏拉。（Getty Images）

德國在卡達世足賽雖陷入晉級危機，年僅19歲的穆夏拉（Jamal Musiala）仍受期待，還獲得「下一個梅西（Lionel Messi）」稱號，足見未來性和備受看好的期待程度。

穆夏拉在27日德國和西班牙的關鍵戰扮演重要角色，第83分鐘就是他助攻給隊友菲爾克魯格（Niclas Fullkrug），攻進德國全場第一顆進球，最終才以1：1踢平西班牙，為晉級16強保住一線生機。

德國想要晉級，除分組最終戰要擊敗哥斯大黎加，還要希望西班牙擊敗日本，不過就算可能連兩屆分組賽止步，德國至少在穆夏拉身上看到未來希望。

前德國隊長馬泰斯（Lothar Matthaus）形容，穆夏拉就是德國的未來主軸，「他未來能成為梅西，他非常出色。」身為1990年德國世足賽奪冠班底的馬泰斯還透露，近兩年就已經注意到這位德國青少年，「我喜歡他的球風，也喜歡他的個人特質。」

「他才19歲，他的所作所為足以成為頂尖足球員，他傳球很棒，想法清楚而且熱愛足球。」馬泰斯補充說，看好穆夏拉可以成為「下一個梅西」，是自己首度遇過梅西時，17、18歲時的阿根廷「獅王」面對匈牙利表現出賽，展現出對足球的熱情，同樣特質穆夏拉也具備。

穆夏拉27日面對西班牙的數據亮眼，傳球準確率達8成4、傳中成功率百分百，還有3次關鍵傳球，包括比賽尾聲的重要助攻。

目前效力拜能慕尼黑的穆夏拉，孩提時代是在英格蘭長大，但最終選擇代表出身地的德國出賽。早在卡達世足賽開踢前，穆夏拉就被問過自己和梅西的差別，他謙虛說和阿根廷「獅王」相提並論是種殊榮，「但梅西整個生涯都處於頂尖水準，誰要和他比較都很困難，我想專注在我自己身上。」

德國 梅西 足球

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