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世足賽／「我並不特別…」 曹圭成單場2進球南韓第一人

記者陳宛晶／即時報導
曹圭成在對迦納的比賽攻進第二球後，振臂歡呼。(美聯社)
曹圭成在對迦納的比賽攻進第二球後，振臂歡呼。(美聯社)

南韓在卡達世足賽以2：3惜敗迦納，男神系前鋒曹圭成下半場在168秒內兩度進球追平，讓南韓球迷做了一場短暫的美夢，連他自己都不敢相信，自承：「我並不是什麼特別的選手，不敢相信竟然可以在世界盃攻進兩球…。」

南韓此役帶著0：2落後進入下半場，眼看形勢並不樂觀，曹圭成先在第53分鐘已有一次極有威脅性的頭錘射門，被迦納門將基奇（Lawrence Ati Zigi）的神反應擋下，接著第58分鐘就以頭錘進球；南韓球迷還沒嗨完，曹圭成第61分鐘再度靠頂上功夫建功。

2：2的戰局終究還是失守，曹圭成賽後第一句話就是抱歉，他表示不只選手，就連教練團全員，都帶著當成最後一場的決心要拚贏這場比賽，「這不是一場容易的比賽，因為我們很早就處於落後。」對於比賽結果，他表示遺憾，但大家都盡了全力。

面對分組賽最終戰與葡萄牙的戰役，曹圭成表示：「不到比賽結束，絕對不會放棄，希望球迷可以繼續支持我們，我們會努力踢出不令人失望的比賽。」

曹圭成也感性提到，自己小時候只是一位平庸的選手，從沒想過有一天能在世界盃進球，「老實說，我並不是什麼特別的選手，只是相信自己、為了夢想持續努力，我也能在這樣的舞台進球。」他也藉此鼓勵年輕選手為了夢想努力訓練。

加上曹圭成此役的2球在內，南韓歷來共在世界盃累積36顆進球，曹圭成寫下歷史，成為史上第一位在世界盃單場踢進兩球的南韓選手。

南韓 世界盃

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