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世界盃迦納擊退韓國 球評：半場防守奏效

中央社記者黃巧雯台北29日電
迦納28日在卡達世界盃足球賽小組賽以3比2擊退韓國，球評顏士凱表示，儘管韓國展現求勝企圖心，但迦納半場防守策略成功，讓韓國難以發揮速度優勢。圖為迦納選手庫杜斯（Mohammed Kudus）。美聯社
迦納28日在卡達世界盃足球賽小組賽以3比2擊退韓國，球評顏士凱表示，儘管韓國展現求勝企圖心，但迦納半場防守策略成功，讓韓國難以發揮速度優勢。圖為迦納選手庫杜斯（Mohammed Kudus）。美聯社

迦納28日在卡達世界盃足球賽小組賽以3比2擊退韓國，球評顏士凱表示，儘管韓國展現求勝企圖心，但迦納半場防守策略成功，讓韓國難以發揮速度優勢。

迦納在卡達世界盃足球賽小組賽第2戰從2比0領先，到下半場被韓國的曹圭成3分鐘內連續進球扳平，迦納靠著庫杜斯（Mohammed Kudus）梅開二度，且踢進關鍵超前分，終場3比2勝出。

台灣女足代表隊教頭、球評顏士凱表示，韓國開賽就展現企圖心，想要拿下這場比賽的勝利，上半場出現很多角球機會；而迦納靠著半場防守戰術執行成功，不僅抵擋韓國強勢攻勢，也讓韓國難以發揮速度優勢，而迦納同時也把握機會，在上半場兩度破門。

顏士凱指出，陷入0比2落後的韓國，下半場開始進行人員調度，並發揮效果，曹圭成連續靠著頭錘攻破對手大門，「顯示他們心理素質強勁，輸了2顆球，還可以再追回來，這在國際賽是件很不容易的事情」。

不過，顏士凱認為，韓國在扳平戰局後，似乎有點鬆懈，後防也出現隱形失誤，加上迦納運氣不錯，庫杜斯在第68分鐘在禁區取得射門機會。

顏士凱表示，韓國在最後20分鐘積極進攻，試圖突破迦納大門，而迦納門將季吉（Lawrence Ati-Zigi）此役站位都恰到好處，擋住幾波幾乎能夠進球攻勢，加上球門有不少迦納球員埋伏，不但讓韓國找不到較佳的射門機會，就連隊長孫興慜也被嚴加看管。

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