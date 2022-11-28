我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

世界新聞網、記者陳宛晶／即時報導
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

南韓在卡達世足賽今天美東時間上午8時在分組賽第二戰遭遇迦納，南韓一開賽幾度猛攻未果後，反倒先讓迦納找到機會，薩利蘇（Mohammed Salisu）、庫杜斯（Mohammed Kudus）相繼破門，南韓帶著0：2落後進入下半場。

南韓首戰踢和，迦納則是輸球，今天過招都要尋求本屆賽會首勝，兩軍先發陣容都換了3個人，包括首戰替補上場就因帥氣而爆紅的前鋒曹圭成，今天也排進先發陣容。

迦納開賽躲過南韓的猛攻後，第1次射門出現在第24分鐘，把握自由球的機會，薩利蘇（Mohammed Salisu）在門前左腳掃進這球，在第34分鐘阿尤（Jordan Ayew）的長傳助攻送到門前，庫杜斯（Mohammed Kudus）以頭錘破門。

迦納在第34分鐘再度給予「太極虎」重擊，阿尤（Jordan Ayew）的長傳助攻送到門前，庫杜斯以頭錘破門，擴大為2：0領先。

不過南韓下半場出現驚奇戲碼，以0：2進入下半場的南韓，持續搶攻，曹圭成第53分鐘已有一次極有威脅性的頭錘射門，被迦納門將基奇（Lawrence Ati Zigi）擋下，結果第58分鐘就以頭錘進球。

南韓球迷還沒嗨完，曹圭成再度靠頂上功夫建功，個人秀幫助南韓扳平；曹圭成在本屆賽事開踢前，IG帳號追蹤人數約3萬，今天在比賽中持續暴增，已經達到80萬。

不過下半場68分鐘時，迦納庫杜斯（Mohammed Kudus）再度破門，最後在經過11分鐘加時後裁判終於吹哨，而南韓總教練在比賽終了時還遭紅牌驅逐出場，迦納以3:2氣走南韓。

薩利蘇攻進迦納此役第一球。Getty Images
薩利蘇攻進迦納此役第一球。Getty Images
庫杜斯頭錘建功，迦納上半場取得2：0領先。路透
庫杜斯頭錘建功，迦納上半場取得2：0領先。路透

南韓

上一則

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

延伸閱讀

這項因素來攪局 馬斯克與南韓可能並非天作之合

這項因素來攪局 馬斯克與南韓可能並非天作之合
世足賽／靠VAR輔助幫忙判定未越位 喀麥隆逆轉3:3踢平塞爾維亞

世足賽／靠VAR輔助幫忙判定未越位 喀麥隆逆轉3:3踢平塞爾維亞
世足賽／「死亡E組」德、日誰晉級？讓你秒懂可能狀況

世足賽／「死亡E組」德、日誰晉級？讓你秒懂可能狀況
世足賽／菲爾克魯格射門 逼和西班牙 德國保住晉級生機

世足賽／菲爾克魯格射門 逼和西班牙 德國保住晉級生機

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-28 07:31
BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
眼窩骨折的「亞洲球王」、南韓球星孫興慜將戴面具出賽。(美聯社)

來當章魚哥／南韓vs烏拉圭 您預測比分是？

2022-11-24 09:30

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人區暴力入室搶案 3戶被入侵 全家被綁

洛縣華人區暴力入室搶案 3戶被入侵 全家被綁
不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高