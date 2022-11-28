世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

南韓 在卡達世足賽今天美東時間上午8時在分組賽第二戰遭遇迦納，南韓一開賽幾度猛攻未果後，反倒先讓迦納找到機會，薩利蘇（Mohammed Salisu）、庫杜斯（Mohammed Kudus）相繼破門，南韓帶著0：2落後進入下半場。

南韓首戰踢和，迦納則是輸球，今天過招都要尋求本屆賽會首勝，兩軍先發陣容都換了3個人，包括首戰替補上場就因帥氣而爆紅的前鋒曹圭成，今天也排進先發陣容。

迦納開賽躲過南韓的猛攻後，第1次射門出現在第24分鐘，把握自由球的機會，薩利蘇（Mohammed Salisu）在門前左腳掃進這球，在第34分鐘阿尤（Jordan Ayew）的長傳助攻送到門前，庫杜斯（Mohammed Kudus）以頭錘破門。

迦納在第34分鐘再度給予「太極虎」重擊，阿尤（Jordan Ayew）的長傳助攻送到門前，庫杜斯以頭錘破門，擴大為2：0領先。

不過南韓下半場出現驚奇戲碼，以0：2進入下半場的南韓，持續搶攻，曹圭成第53分鐘已有一次極有威脅性的頭錘射門，被迦納門將基奇（Lawrence Ati Zigi）擋下，結果第58分鐘就以頭錘進球。

SOUTH KOREA TAKES ONE BACK 🇰🇷



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南韓球迷還沒嗨完，曹圭成再度靠頂上功夫建功，個人秀幫助南韓扳平；曹圭成在本屆賽事開踢前，IG帳號追蹤人數約3萬，今天在比賽中持續暴增，已經達到80萬。

不過下半場68分鐘時，迦納庫杜斯（Mohammed Kudus）再度破門，最後在經過11分鐘加時後裁判終於吹哨，而南韓總教練在比賽終了時還遭紅牌驅逐出場，迦納以3:2氣走南韓。

South Korea's Head Coach, Paulo Bento is given a red card after the final whistle 🟥 pic.twitter.com/eOoGHl9LLf — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 28, 2022