世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

南韓 在卡達世足賽今天美東時間上午8時在分組賽第二戰遭遇迦納,南韓一開賽幾度猛攻未果後,反倒先讓迦納找到機會,薩利蘇(Mohammed Salisu)、庫杜斯(Mohammed Kudus)相繼破門,南韓帶著0:2落後進入下半場。

南韓首戰踢和,迦納則是輸球,今天過招都要尋求本屆賽會首勝,兩軍先發陣容都換了3個人,包括首戰替補上場就因帥氣而爆紅的前鋒曹圭成,今天也排進先發陣容。

迦納開賽躲過南韓的猛攻後,第1次射門出現在第24分鐘,把握自由球的機會,薩利蘇(Mohammed Salisu)在門前左腳掃進這球,在第34分鐘阿尤(Jordan Ayew)的長傳助攻送到門前,庫杜斯(Mohammed Kudus)以頭錘破門。

迦納在第34分鐘再度給予「太極虎」重擊,阿尤(Jordan Ayew)的長傳助攻送到門前,庫杜斯以頭錘破門,擴大為2:0領先。

不過南韓下半場出現驚奇戲碼,以0:2進入下半場的南韓,持續搶攻,曹圭成第53分鐘已有一次極有威脅性的頭錘射門,被迦納門將基奇(Lawrence Ati Zigi)擋下,結果第58分鐘就以頭錘進球。

SOUTH KOREA TAKES ONE BACK 🇰🇷 Game. On. pic.twitter.com/lgbpucQofd

南韓球迷還沒嗨完,曹圭成再度靠頂上功夫建功,個人秀幫助南韓扳平;曹圭成在本屆賽事開踢前,IG帳號追蹤人數約3萬,今天在比賽中持續暴增,已經達到80萬。

不過下半場68分鐘時,迦納庫杜斯(Mohammed Kudus)再度破門,最後在經過11分鐘加時後裁判終於吹哨,而南韓總教練在比賽終了時還遭紅牌驅逐出場,迦納以3:2氣走南韓。

South Korea's Head Coach, Paulo Bento is given a red card after the final whistle 🟥 pic.twitter.com/eOoGHl9LLf