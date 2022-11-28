世足賽／靠VAR輔助幫忙判定未越位 喀麥隆逆轉3:3踢平塞爾維亞

阿布巴卡爾(左)進球，被VAR判定未越位進球。 （路透）

卡達世足賽首戰都吞敗的喀麥隆和塞爾維亞，28日第2戰正面交鋒，排名較低的喀麥隆遇陣前換門將插曲，上半場雖先破門，但塞爾維亞上半場傷停補時連中兩元，下半場再補一刀；喀麥隆第63分鐘和66分鐘也攻破球門，最終兩隊3：3握手言和。

喀麥隆世界排名43，在G組排名居末，且28日賽前傳利空消息，首戰面對瑞士打滿90分鐘的當家守門員奧納納（Andre Onana），因紀律因素被移出出賽名單，不過詳細原因並不清楚，喀麥隆分組最終戰和冠軍熱門巴西 的對決是否回歸也是未知數，28日由艾帕西（Devis Epassy）臨時頂上守門任務。

28日開賽不到1分鐘，塞爾維亞A・米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）就「坐飛機」，所幸短暫躺地休息後仍一跛一跛回到賽場。第11分鐘塞爾維亞有攻擊機會但中柱，第17分鐘喀麥隆清球時出現失誤，但A・米特羅維奇球門前的大好機會將球踢飛。

19分鐘喀麥隆洪拉（Martin Hongla）右腳勁射遭塞爾維亞門將V・米林柯維奇-薩維奇（Vanja Milinkovic-Savic）擋下，不過29分鐘開出的角球讓卡斯特萊托（Jean-Charles Castelletto）在球門前找到機會，右腳輕掃攻進生涯第一顆國家隊進球，也是喀麥隆今年卡達世足賽首顆進球。

第43分鐘，喀麥隆再有機會，但從右路挺進的昆德（Pierre Kunde）第一次射門遭門將擋下，反彈後他再度起腳踢飛，連續錯失攻破球門機會。

塞爾維亞上半場傷停補時也有收穫，塔蒂奇（Dusan Tadic）開出的自由球讓帕夫洛維奇（Strahinja Pavlovic）頭錘破門，接續兄弟檔的哥哥S・米林柯維奇-薩維奇（Sergej Milinkovic-Savic）也把握機會，攻進上半場塞爾維亞第2球，半場塞爾維亞取得2：1領先。

下半場塞爾維亞再破球門，A・米特羅維奇第53分鐘為球隊攻進第3球，但喀麥隆急起直追，阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）第63分鐘的進球經過VAR輔助判定沒有越位，3分鐘後隊友卓普莫丁（Eric Maxim Choupo-Moting）再攻進追平球，兩隊3：3戰平。

傷停補時6分鐘，兩隊都沒再取得進球，最終就以3：3踢平，各拿1分積分。

兩軍過去只在2010年南非 世足賽的熱身賽碰頭過，當時由塞爾維亞以4：3奪勝，28日再度上演進球大戰。