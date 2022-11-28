世足賽／奪冠夢復活 梅西和隊友在更衣室徹夜狂歡

阿根廷隊擊敗墨西哥隊後，梅西的奪冠夢再度復活。（美聯社）

世界盃 首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯的阿根廷隊，在以2比0擊敗墨西哥 隊後，梅西 （Lionel Messi）的世界盃奪冠夢再度復活，他和隊友開心地在更衣室裡狂歡歌舞至凌晨。

梅西開心擺動著雙臂跳舞，守門員馬蒂內茲（Emiliano Martinez）更舞上桌，凸顯出世界盃對阿根廷，以及阿根廷隊隊長梅西來說，意義有多重大。這是梅西第五次，也是最後一次可以抱走金盃的機會。

路透報導，阿根廷是卡達世界盃陣容最強大的隊伍之一，但比大多數的隊伍面臨更大的壓力。阿根廷隊2018年世足落敗後，歷經換血及重整球風，2021年抱回美洲盃冠軍，世足前繳出連36場不敗優異表現。

因此不難理解阿根廷小組賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，第二戰以2比0擊敗墨西哥隊後，全隊顯得如釋重負。儘管實際上他們上半場對戰表現平平的墨西哥隊仍施展不出身手，他們慶祝贏球時卻宛如奪下世界盃冠軍。

35歲的梅西說：「我們肩頭的重擔卸下。」這屆世界盃是梅西效力球會和阿根廷國家隊光彩足球生涯非常重要的一役。

梅西在對戰墨西哥時踢進第一球，衝向場上開心尖叫的球迷。梅西兒時偶像、阿根廷隊的助理教練艾馬（Pablo Aimar）在板凳區強忍住眼淚。

34歲阿根廷球迷卡斯楚（Rodrigo Castro）在盧塞爾體育場（Lusail Stadium）外頭瘋狂慶祝至凌晨。「你有沒有看到他跑過來，和我們一起慶祝？這就是我們的梅西，我們的馬拉度納。他們合而為一。」

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）開心地看著他的球員在更衣室享受這一刻，但他清楚自己的球員被期待所束縛。

就算是梅西，在對戰墨西哥隊進球前，看起來也是慢吞吞，甚至犯下基本錯誤。

卡洛尼說：「很難讓人明白無論輸贏，明天的太陽一樣升起。開心只有幾分鐘，無論輸贏，我們必須找到情緒的平衡點。」

隨著激情慢慢褪去，阿根廷在小組賽最後一場迎戰波蘭，卡洛尼必須有所準備，唯有擊敗波蘭才能拿到晉級16強的門票，距離實現梅西的金盃夢也更進一步。