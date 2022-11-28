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世足賽／巴西隊對內馬爾有信心 會及時傷癒重返領軍奪冠

體育新聞組／ 綜合報導
巴西隊隊長內馬爾，在卡達首戰腳踝受傷，但巴西隊相信他將重返賽場。 （歐新社）
巴西隊隊長內馬爾，在卡達首戰腳踝受傷，但巴西隊相信他將重返賽場。 （歐新社）

全球身價最高的足球巨星、巴西隊隊長內馬爾（Neymar），在卡達世界盃足球賽首戰腳踝受傷，但巴西隊相信他將重返賽場，帶領他們贏得第6個世界盃冠軍。

中央社引述法新社報導，內馬爾在24日以2：0戰勝塞爾維亞的比賽中於最後時刻退場，後來經診斷為腳踝扭傷。巴西28日將於G組的第2場比賽與瑞士對陣，內馬爾已確定不能出場。

有些人甚至懷疑他要返回這次比賽可能很難，因為總冠軍賽將於12月18日舉行。

不過巴西隊後衛，同時也是內馬爾在巴黎聖日耳曼隊的隊友馬基尼歐斯（Marquinhos）表示，內馬爾受傷後一直在接受密集物理治療，以期盡快痊癒。

馬基尼歐斯27日在卡達首都杜哈舉行的記者會上說：「在當時對他來說很艱難，賽後他很傷心，我想這很正常，因為這次參賽是他夢寐以求的。」

「現在，經過測試和治療，他每天24小時都在進行物理治療，這表明他很想回到我們身邊。」

「我們不曉得什麼時候，但我們希望盡快。」

巴西隊教練泰特（Tite）在戰勝塞爾維亞後立即堅稱，30歲的內馬爾肯定會再次登場參加比賽，但現在談到這位超級巨星的狀況和同樣腳踝扭傷的右後衛達尼洛（Danilo）時，態度較為審慎。

他承認道：「我相信內馬爾和達尼洛會再次參加本屆世界盃。我相信。但在醫學上，臨床上，我沒有資格說什麼。」

「我會繼續相信，不僅為了內馬爾，還有達尼洛。我相信我們將能再次用到他們。」

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