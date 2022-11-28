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世足賽／菲爾克魯格射門 逼和西班牙 德國保住晉級生機

體育新聞組／綜合報導
德國菲爾克魯格（左）在禁區取得進攻機會，以右腳強射破網扳平，最終與西班牙以1：1握手言和。 （美聯社）
德國菲爾克魯格（左）在禁區取得進攻機會，以右腳強射破網扳平，最終與西班牙以1：1握手言和。 （美聯社）

「無敵艦隊」西班牙首輪7球狂勝哥斯大黎加，而四屆冠軍德國隊首戰遭日本逆轉痛失3積分，面對首戰大捷的西班牙，背水一戰的德國如果想要保住晉級希望，這是一場不能輸的比賽，一旦輸球，球隊極有可能在小組賽直接被淘汰出局。終場雙方1比1言和，德國仍保有一絲晉級希望，西班牙以4分積分暫居E組首位。

影音來源：YouTube

卡達世界盃足球賽小組賽E組進入第二輪，上場爆冷被日本擊敗的德國，面對同樣來自歐洲的西班牙。德國靠著菲爾克魯格（Niclas Füllkrug）在83分鐘右腳射門進球，追平比分。最終雙方以1比1平手，德國取得關鍵1分，下場面對哥斯大黎加如果獲勝，仍有晉級機會。

西班牙與德國27日在上半場互有攻勢，兩隊都有多次射門，但皆沒能成功破網，就以0：0平手進入中場休息。

比賽下半場第62分鐘，西班牙替補前鋒莫拉塔（Alvaro Morata）在禁區接獲隊友艾爾巴（Jordi Alba）傳球並起腳射門，德國隊門將一時無法擋下，西班牙便取得1：0領先。

到了第83分鐘，菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）也在禁區取得進攻機會，以右腳強射破網扳平比數，最終德國與西班牙就以1比1握手言和。

世界盃足球賽E組4隊都已經踢完2場比賽，西班牙以4分積分暫居E組首位，日本與哥斯大黎加都是3分積分，德國則只有1分積分墊底。

西班牙下一場比賽將迎戰日本，德國下一場比賽對陣哥斯大黎加，屆時將決定進入16強賽的2支隊伍。

西班牙替補前鋒莫拉塔（圖）在禁區接獲隊友艾爾巴傳球並起腳射門，取得1比0領先。（...
西班牙替補前鋒莫拉塔（圖）在禁區接獲隊友艾爾巴傳球並起腳射門，取得1比0領先。（美聯社）

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