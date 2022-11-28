比利時爆冷輸摩洛哥 球迷暴動縱火

卡達世足賽比利時爆冷敗給摩洛哥，比利時多個城市27日都發生暴動，數百名球迷上街雜碎商店櫥窗、放火焚燒車輛。（美聯社）

比利時卡達世足賽爆冷敗給摩洛哥，不僅讓F組戰局大亂，連比利時國內也不安寧，比利時和荷蘭幾個城市27日都發生暴動，數百名球迷上街砸碎商店櫥窗、放火焚燒車輛，影響當地交通。

世界排名第2的「歐洲紅魔」比利時跨屆分組賽8連勝、13連不敗，27日斷在摩洛哥腳上，替補上場的薩比里（Abdelhamid Sabiri），在第73分鐘操刀自由球、奇襲破網，阿布哈拉勒（Zakaria Aboukhlal）在第92分鐘補刀，摩洛哥以2：0踢下重要的一勝，完成一場不可思議的爆冷秀。

比利時意外輸球後，布魯塞爾市區出現街頭暴力，包括縱火 燒滑板車，且一名記者被燒傷，部分地鐵站 和一家大型百貨公司也被迫暫時關閉。據美聯社報導，布魯塞爾的警方使用高壓水槍和催淚瓦斯驅散人群，並拘留約十來人；安特衛普也有8人遭警方拘留，荷蘭鹿特丹則是有2名警察 遭球迷扔擲煙火和玻璃而受傷。除此之外，還有數百球迷雜碎商店櫥窗、放火焚燒車輛，多個城市的地點和電車都被迫短暫中斷。

「那些不是球迷，他們是暴徒。」布魯塞爾市長克洛斯（Philippe Close）表示，是摩洛哥球迷在慶祝，「我強烈地譴責今天下午發生的事件。」

布魯塞爾警方指出，包括一些身穿連帽衫的人和警方對抗，克洛斯已指示警方逮捕所有肇事者，布魯塞爾市長說：「警方正竭盡所能維護和平。」

世界排名22的摩洛哥爆冷踢下世界排名高居第2的比利時，不過是隊史在世足賽第3勝，且是相隔24年的勝場。