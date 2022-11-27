世足小組賽踢贏威爾斯挨批耍手段 伊朗教頭反擊

伊朗教練奎羅茲砲轟克林斯曼。(美聯社)

德國傳奇球星克林斯曼批評伊朗 隊在世界盃足球 賽對威爾斯之戰耍手段，伊朗教練奎羅茲為此砲轟克林斯曼，說他的評論是「足壇之恥」，呼籲他辭去在國際足球總會（FIFA）的職位。

伊朗隊25日在傷停補時階段連進2球，以2比0踢翻威爾斯。拿過1990年世足冠軍的克林斯曼（Juergen Klinsmann）在英國廣播公司（BBC）節目分析球賽時，指控伊朗隊系統性耍花招，還說葡萄牙籍的奎羅茲（Carlos Queiroz）跟伊朗國家隊很合拍。

曾執教美國隊的克林斯曼說：「這不是巧合，都是故意的，這是他們的文化和踢球方式，他們影響裁判…一直湊到裁判耳邊，他們在場上老是朝你撲面而來。」

「這就是他們的文化，他們有點讓你失焦，讓你失去專注力，遺漏真正重要的事情。」

伊朗29日將在決定性的B組賽事對上美國，有機會首度晉級世足16強。

69歲的奎羅茲擔任過西甲皇馬、葡萄牙國家隊等球隊教頭，目前是他第2度擔任伊朗隊總教練。他表示，沒有人能傷害他球隊的誠信。

奎羅茲在社群媒體 傳訊息給克林斯曼說：「你用典型有成見的高傲判斷來質疑我的品格。不管我有多尊重你以前在場上的表現，這些關於伊朗文化、伊朗國家隊和我的球員的評論，都是足壇之恥。」

奎羅茲表示，克林斯曼作為FIFA技術研究特別小組（Technical Study Group）的成員，還是歡迎他訪問伊朗隊、和球員互動、了解波斯文化，以及伊朗隊球員有多喜愛和尊敬足球。

奎羅茲說：「雖然你在BBC發表難以容忍的言論，試圖詆毀我們的努力、犧牲和技巧，我們仍向你保證，我們不會對你的文化、根源、背景妄下評斷，而且永遠會歡迎你造訪我們的大家庭。」

「同時，我們希望密切關注FIFA會對你的職位作何決定。我們顯然期望你來訪問我們球隊前先辭職。」

伊朗隊分享了奎羅茲這段訊息。