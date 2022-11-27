世足賽／克拉馬里奇獨進2球 克羅埃西亞4比1踢走加拿大

克拉馬里奇（左）慶祝進球。（美聯社）

克拉馬里奇為上屆亞軍克羅埃西亞獨進2球，加上加拿大 開賽之初進球後即無任何建樹，「格子軍團」今天以4比1後來居上撂倒加拿大，拿下本屆世界盃足球 賽首勝且並列分組龍頭。

上一場0比0踢和摩洛哥的克羅埃西亞在取得寶貴的1勝後，目前在小組賽F組以1勝1和積分4分與摩洛哥並列第一，比利時1勝1負3分，加拿大0勝2負0分墊底，確定無緣進軍16強。

克、加之戰在杜哈哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）舉行。開賽僅68秒，加拿大布坎南（Tajon Buchanan）帶球推進橫傳吊中，效力德甲拜仁慕尼黑、年僅21歲的新星戴維斯（Alphonso Davies）衝入躍起將球用力頂進球門，締造本屆賽事最快進球紀錄。這也是加拿大在世足史上的首顆進球。

加拿大年僅21歲的新星戴維斯（Alphonso Davies，左一）衝入躍起將球用力頂進球門，締造本屆賽事最快進球紀錄。（美聯社）

「楓葉軍」加拿大1986年第一次進軍世足，當時不但一勝難求，攻門也毫無建樹。

攻勢略顯不足的格子軍團在第26分鐘一度有機會追平，可惜利瓦賈（Marko Livaja）在破門前已先被判越位；第35分鐘克羅埃西亞另一次右側射門也被擋下。

不過克羅埃西亞並不慌張，1分鐘後克拉馬里奇（Andrej Kramaric）利用加拿大後防漏洞滲入左側禁區，左腳攻門得手，比數扳為1比1。格子軍團第44分鐘再發動攻勢，先球進球不算的利瓦雅在禁區外起腳破網，讓克羅埃西亞反以2比1超前。

克羅埃西亞先失一球，接著後來居上取得上半場領先，這是繼法國對澳洲 之戰後本屆的第2次。

下半場克羅埃西亞攻勢未歇，克拉馬里奇第70分鐘停球後左腳一踢巧妙從防守者胯下穿越而出，射破加拿大大門，比數來到3比1。

加拿大氣勢先盛後衰，比賽末段活力漸失，傷停補時階段又被馬耶爾（Lovro Majer）輕鬆入球，終場克羅埃西亞以4比1解決加拿大。

克羅埃西亞分組最後一戰將於美東時間12月1日上午10時強碰比利時，加拿大同一時間將對上摩洛哥。

影片來源：YouTube FOX Soccer