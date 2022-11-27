我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／移民二代創業 打造養生飲

投票／德國背水一戰 能否過西班牙這關？

世足賽／克拉馬里奇獨進2球 克羅埃西亞4比1踢走加拿大

中央社杜哈27日綜合外電報導
克拉馬里奇（左）慶祝進球。（美聯社）
克拉馬里奇（左）慶祝進球。（美聯社）

克拉馬里奇為上屆亞軍克羅埃西亞獨進2球，加上加拿大開賽之初進球後即無任何建樹，「格子軍團」今天以4比1後來居上撂倒加拿大，拿下本屆世界盃足球賽首勝且並列分組龍頭。

上一場0比0踢和摩洛哥的克羅埃西亞在取得寶貴的1勝後，目前在小組賽F組以1勝1和積分4分與摩洛哥並列第一，比利時1勝1負3分，加拿大0勝2負0分墊底，確定無緣進軍16強。

克、加之戰在杜哈哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）舉行。開賽僅68秒，加拿大布坎南（Tajon Buchanan）帶球推進橫傳吊中，效力德甲拜仁慕尼黑、年僅21歲的新星戴維斯（Alphonso Davies）衝入躍起將球用力頂進球門，締造本屆賽事最快進球紀錄。這也是加拿大在世足史上的首顆進球。

加拿大年僅21歲的新星戴維斯（Alphonso Davies，左一）衝入躍起將球...
加拿大年僅21歲的新星戴維斯（Alphonso Davies，左一）衝入躍起將球用力頂進球門，締造本屆賽事最快進球紀錄。（美聯社）

「楓葉軍」加拿大1986年第一次進軍世足，當時不但一勝難求，攻門也毫無建樹。

攻勢略顯不足的格子軍團在第26分鐘一度有機會追平，可惜利瓦賈（Marko Livaja）在破門前已先被判越位；第35分鐘克羅埃西亞另一次右側射門也被擋下。

不過克羅埃西亞並不慌張，1分鐘後克拉馬里奇（Andrej Kramaric）利用加拿大後防漏洞滲入左側禁區，左腳攻門得手，比數扳為1比1。格子軍團第44分鐘再發動攻勢，先球進球不算的利瓦雅在禁區外起腳破網，讓克羅埃西亞反以2比1超前。

克羅埃西亞先失一球，接著後來居上取得上半場領先，這是繼法國對澳洲之戰後本屆的第2次。

下半場克羅埃西亞攻勢未歇，克拉馬里奇第70分鐘停球後左腳一踢巧妙從防守者胯下穿越而出，射破加拿大大門，比數來到3比1。

加拿大氣勢先盛後衰，比賽末段活力漸失，傷停補時階段又被馬耶爾（Lovro Majer）輕鬆入球，終場克羅埃西亞以4比1解決加拿大。

克羅埃西亞分組最後一戰將於美東時間12月1日上午10時強碰比利時，加拿大同一時間將對上摩洛哥。

影片來源：YouTube FOX Soccer

加拿大 澳洲 足球

上一則

投票／德國背水一戰 能否過西班牙這關？

下一則

德國隊主教練弗利克：踢西班牙要展現我們真正的實力

延伸閱讀

世足賽／摩洛哥爆冷 2：0賞給比利時28年來分組賽首敗

世足賽／摩洛哥爆冷 2：0賞給比利時28年來分組賽首敗
世足賽／禁區僅觸球2次就能贏 哥斯大黎加射日寫紀錄

世足賽／禁區僅觸球2次就能贏 哥斯大黎加射日寫紀錄
世足賽／德國輸日本損失慘重 再輸西班牙將創隊史最慘紀錄

世足賽／德國輸日本損失慘重 再輸西班牙將創隊史最慘紀錄
世足賽／輸哥斯大黎加日教頭致歉：第三戰要讓國民開心

世足賽／輸哥斯大黎加日教頭致歉：第三戰要讓國民開心

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-27 05:31
BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
眼窩骨折的「亞洲球王」、南韓球星孫興慜將戴面具出賽。(美聯社)

來當章魚哥／南韓vs烏拉圭 您預測比分是？

2022-11-24 09:30

超人氣

更多 >
上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突
吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生
潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都
富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫

富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝