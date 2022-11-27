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世足賽／日本14次射門落空 哥國唯一射正進球贏了

世足賽／輸哥斯大黎加日教頭致歉：第三戰要讓國民開心

記者蘇志畬／即時報導
日本教頭森保一。 （路透）
日本教頭森保一。 （路透）

日本無法複製對德國時下半場反攻劇本，反而在比賽尾聲失守，以0：1輸給哥斯大黎加，目前在世界盃足球賽E組戰績1勝1敗，下一戰要對上強敵西班牙，總教練森保一目標是不要讓對手踢出優勢。

日本今天在E組第二輪遇上哥斯大黎加，上半場兩隊攻勢平平，日本在下半場換上五人，伊藤洋輝、淺野拓磨、三笘薫、伊東純也、南野拓實陸續上場，也積極進攻球門，然而全場14次射門、3次射正都落空，反倒是哥斯大黎加靠著第81分鐘富勒（Keysher Fuller）的射門破網。

原本日本贏球就有望輕鬆晉級，結果E組變成日本、西班牙、哥國同取得3分積分，代表日本最後一場對西班牙變得重要，森保一賽後記者會上表示：「對上西班牙要讓對方不能踢出優勢，也會做出調整，為了有好結果做準備。」

對於現場以及在日本透過電視應援的球迷們，森保一除了感謝外也說：「很抱歉，但也希望第三戰的結果能夠讓國民們開心。」

回顧對哥斯大黎加之戰，森保一表示，在0：0的情況下，己方若能先進球當然會是好的展開，但結果未能如願，「除了失球以外，其他都有按照計畫進行，只是結果不能如我們所願。」

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