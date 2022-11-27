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世足賽／德國輸日本損失慘重 再輸西班牙將創隊史最慘紀錄

記者藍宗標／即時報導
德國只要再輸球就確定提前打包。（美聯社）
德國只要再輸球就確定提前打包。（美聯社）

曾在世界盃足球賽奪下4冠的德國，23日首戰以1：2不敵日本，在「死亡之組」E組陷入險境，美東時間27日 下午兩點對決西班牙，只要再輸球就確定提前打包，寫下隊史首次連續兩屆分組賽被淘汰的難看紀錄，總教練弗利克（Hans-Dieter Flick）壓力超大。

德國在2018年俄羅斯世足賽分組賽1勝2敗排名墊底，還以0：2不敵南韓，隊史近80年首次無法晉級淘汰賽，不料本屆賽事首戰又輸亞洲球隊，歷年對戰日本首次吞敗，又讓國人震驚不已。

德國開賽第33分靠京多安（Ilkay Gundogan）12碼球先馳得點，第75分鐘遭堂安律破網追平，8分鐘後又被淺野拓磨踢進致勝球，德國前總教練克林斯曼（Jurgen Klinsmann）批評全隊率先進球，以為可以一帆風順，最後遭逆轉戰局。

日本美東時間27日早上五點對哥斯大黎加之戰只要獲勝，加上西班牙擊敗德國或是踢和，就可連續兩屆晉級16強。

反觀2014年奪冠的德國，面對2010年王者、被喻為「本屆最危險隊伍之一」的西班牙，幾乎沒有輸球本錢，弗利克用「本屆世界杯首場決賽」形容對西班牙之戰，強調會把所有注意力放在這場重要比賽，將會設定有望奏效的計劃。

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