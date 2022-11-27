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世足賽／等了12年 澳洲終結跨屆7連不勝

體育新聞組／綜合報導
澳洲杜克進球後，比出「J」的手勢，與寶貝兒子共享榮耀。（歐新社）
澳洲杜克進球後，比出「J」的手勢，與寶貝兒子共享榮耀。（歐新社）

等了12年，澳洲終於再嘗世界盃足球賽勝利滋味，26日以1：0擊敗突尼西亞，不僅終結跨屆7場不勝，也在D組燃起晉級希望。

澳洲首戰以1：4遭法國慘電，加上同組另外兩隊都取得和局的1分積分，面臨再輸就淘汰的絕境，背水一戰之下激出重要一勝，開賽第23分鐘就由杜克頭錘將球送進球門。

杜克進球後在胸前比出「J」手勢，獻給在觀眾席上的兒子Jaxson，他透露賽前與家人聯絡時，「我說我今天會進球，我也跟我兒子說我會和他分享這一刻，所以就有了這個手勢，我有看到他也回比了一樣的手勢，這會是我畢生珍惜的回憶。」

突尼西亞全場12次射門、4射正，各種軟腳示範，軟趴趴將球送進澳洲門將懷中，分組賽踢完前兩戰還沒進球。

澳洲在分組賽1勝1敗、積分3分，燃起出線希望，爭取繼2006年後再闖16強。總教練阿諾德賽後齊聚選手喊話，被捕捉到溫馨一幕；他特地讓膝傷退出戰線的博伊爾站在隊伍中央，博伊爾也相當激動，高舉拐杖慶賀激勵隊友，享受勝利的一刻，不讓任何一人缺席。

阿諾德表示，「我為這群男孩感到無比驕傲，他們今晚展現了奮戰不懈的澳洲精神。」他坦言首戰失利後，團隊修正了許多錯誤，目標就是往前看，「還沒結束，我們還有任務要去完成。」

澳洲 足球 世界盃

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